Marmaris kasımda kruvaziyerlerle hareketlenecek: 7 gemi, 7 bin 600 ziyaretçi

Marmaris'te kasım ayı kruvaziyer programı açıklandı:

Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Marmaris, 2026 kasım ayında da kruvaziyer gemileriyle canlı kalacak. Marmaris Liman İşletmeciliği tarafından paylaşılan programa göre ay boyunca limana 7 kruvaziyer gemisi uğrayacak ve yaklaşık 7 bin 600 turist ilçeyi ziyaret edecek.

Programda yer alan gemiler arasında Aroya, Astoria Grande ve Balmoral isimleri bulunuyor. İlk geminin 4 Kasım tarihinde limana yanaşması planlanırken, ziyaretler ay boyunca farklı tarihlerde gerçekleşecek.

Gemi sefer dağılımı ve tarihler:

Kasım programında Aroya gemisi dört sefer ile öne çıkıyor. Astoria Grande iki sefer, Balmoral ise programda bir sefer ile yer alıyor. Bu ziyaretlerin dağılımı, kasım boyunca ilçede deniz turizmi kaynaklı hareketliliğin sürmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiş bulunuyor.

Turizm ve yerel ekonomi üzerindeki etkisi:

Gemilerle gelen yolcuların yanı sıra yaklaşık 2 bin 500'ün üzerinde personel de Marmaris'i ziyaret edecek. Bu akışın; ilçenin tarihi ve turistik mekanları, çarşısı, alışveriş alanları ile yeme-içme işletmelerine olumlu katkı yapması bekleniyor. Sonbahar döneminde bile görülen bu hareketlilik, Marmaris'in dört mevsim turizm hedefleri açısından önem taşıyor.

Yaz sezonunun sona ermesinin ardından da süren kruvaziyer trafiği, yerel işletmeler için ek gelir kaynağı oluştururken, kentin yıl geneline yayılmış turizm faaliyetlerine destek vermeye devam edecek.

MARMARİS’E KASIM AYINDA 7 GEMİ GELECEK