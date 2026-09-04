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Bölge güvenliği yerinde değerlendirildi: kaymakam Emirhan Arıkan Başpınar karakolunu ziyaret etti

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Başpınar Jandarma Karakolunu ziyaret ederek karakolun genel durumu, güvenlik ve asayiş çalışmalarını yerinde değerlendirdi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bölge güvenliği yerinde değerlendirildi: kaymakam Emirhan Arıkan Başpınar karakolunu ziyaret etti

Başpınar karakolunda güvenlik değerlendirmesi

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Başpınar Jandarma Karakolunu ziyaret ederek görevli personelle bir araya geldi. Ziyarette Arıkan, karakolun fiziki durumu ve yürütülen uygulamalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

yapılan incelemeler ve alınan bilgiler:

Arıkan, incelemelerinde karakolun idari ve operasyonel işleyişine ilişkin raporları dinledi ve saha notları aldı. Yetkililer, ilçenin güvenlik ve asayişine yönelik yürütülen nöbet, devriye ve koordinasyon çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

personel ve görev temennileri:

Ziyarette, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla görev yapan jandarma personeline başarı dilekleri iletildi. Kaymakam Arıkan, yeni göreve atanan karakol komutanı ve ekibine görevlerinde kolaylık ve başarı temennisinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaret, yerel yöneticiler ile güvenlik güçleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve sahadaki uygulamaların yerinde değerlendirilmesi açısından önem taşıyor. Kaymakamlığın denetim ve destek ziyaretleri, bölgedeki asayiş çalışmalarının sürdürülebilirliğini hedefliyor.

KEMALİYE KAYMAKAMI EMİRHAN ARIKAN, BAŞPINAR JANDARMA KARAKOLUNU ZİYARET EDEREK GÖREVLİ PERSONELLE...

KEMALİYE KAYMAKAMI EMİRHAN ARIKAN, BAŞPINAR JANDARMA KARAKOLUNU ZİYARET EDEREK GÖREVLİ PERSONELLE BİR ARAYA GELDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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