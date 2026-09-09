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bölge sağlık hizmetine yeni omurga: cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 eylül'de samsun şehir hastanesini açacak

305 bin metrekarelik alana kurulan bin 458 yataklı Samsun Şehir Hastanesi, resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 13 Eylül'de yapacak.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:31

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Serkan Varol

bölge sağlık hizmetine yeni omurga: cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 eylül'de samsun şehir hastanesini açacak

Açılış bilgileri:

Samsun Şehir Hastanesinin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla 13 Eylül Pazar günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Yapımına 2020 yılında başlanan ve 2026 yılında tamamlanan hastane, tüm birimleriyle hizmet vermeye 9 Mayıs 2026 tarihinde başladı. Proje, Sağlık Bakanlığı’nın öz kaynaklarıyla hayata geçirildi.

kapsam ve altyapı:

Hastane, 305 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edildi ve bölge sağlık hizmetlerinin kapasitesini artıracak biçimde planlandı. Toplam bin 458 yatak kapasitesine sahip tesiste, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve bir hibrit ameliyathane bulunuyor. Modern tıbbi teknoloji ve geniş fiziki imkânlarla donatılan merkez, Samsun'un yanı sıra çevre illerden gelecek hastalara da kapsamlı sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

vatandaşların ilk izlenimleri:

Hastaneyi ziyaret eden vatandaşlar, tesisin büyüklüğü ve imkânları hakkında olumlu görüş bildirdi. Ziyaretçilerden Zeynel Özdemir, "Samsun, Karadeniz Bölgesi’nin en önemli kentlerinden biri. Hastanenin de buna göre büyük olması gerekiyordu. Devlet erkanı da bunu değerlendirerek buraya çok güzel bir hastane kazandırdı. Gurur duymamak elde değil. Eşim de şu anda bu hastanede yatıyor. Her şey çok güzel. Allah daim etsin" dedi.

Beytullah Donbaş ise hastanenin imkânlarını beğendiğini söyleyerek, "Hastanenin imkanları çok güzel. 52 yaşındayım ve sağlık durumum çok iyi. Ordu’dan buraya geldim. Orası biraz yoğun olduğu için burayı tercih ediyorum. Hastaneyi yapanlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Ulaşım konusuna değinen Erdoğan Kurt, "Samsun’a yakışır bir hastane oldu. İçerisi on numara. Fakat ulaşımı biraz zor. Raylı sistemle ulaşımın kolaylaşacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Resmî açılış töreniyle birlikte hastanenin bölgedeki sağlık arzı üzerindeki etkileri daha görünür hale gelecek; yetkililer, tesisin hem günlük hasta trafiğini karşılayacak kapasitede olduğunu hem de daha karmaşık vakalara hizmet verebilecek altyapıya sahip olduğunu vurguluyor.

SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ&#039;NİN RESMİ AÇILIŞI, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN&#039;IN KATILIMIYLA 13...

SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ'NİN RESMİ AÇILIŞI, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA 13 EYLÜL PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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