Bölge üniversiteleri ortak BAP havuzu ile iş birliğini genişletmeyi önerdi

Sinop toplantısında ortak araştırma gündeme geldi

Batı Karadeniz Bölgesi Üniversiteler Birliği (BKÜB) ile Doğu Karadeniz Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) üyesi rektörler, Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile iki birlikten rektörler katıldı. Görüşmelerin merkezinde, üniversiteler arası kaynak paylaşımı ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi yer aldı.

YÖK'ün önerdiği model:

Toplantıda Prof. Dr. Erol Özvar, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) bütçelerinin bir bölümünün ortak projeler için kullanılmasına olanak tanıyan bir model önerdi. Öneri, kaynakların etkin kullanılmasını sağlayarak çok merkezli araştırmaları teşvik etmeyi ve bölgeler arası bilgi akışını hızlandırmayı hedefliyor. Tartışmalarda akademik hareketlilik, ortak bilimsel yayınların artırılması ve bilgi paylaşımı mekanizmeleri de ele alındı.

BŞEÜ'nün bakışı:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversiteler arası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Kaplancıklı, ‘Üniversiteler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak bilimsel araştırmaların desteklenmesi, akademik üretkenliğin artırılması açısından önem taşıyor’ ifadelerini kullandı. Rektörler ortak projeler sayesinde altyapı, insan kaynağı ve yayın çıktılarında artış beklediklerini belirtti.

Toplantı sonuçları, bölgesel üniversiteler arasında pilot uygulamalar ve ortak çağrılarla somut adımlara dönüştürülmesi amacıyla değerlendirilmek üzere çalışma grupları oluşturulması şeklinde özetlendi. Hem BKÜB hem de ÜNİ-DOKAP temsilcileri, önerilen modelin hayata geçirilmesi halinde kurumsal kapasitenin ve bölgesel etkileşimin artacağı görüşünde birleşti.

BŞEÜ’DEN ORTAK ARAŞTIRMA HAMLESİ