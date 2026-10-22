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Bölge yolcusu Elazığ Belediyespor futsal il şampiyonu oldu

Elazığ Belediyespor, 2026 4. Kamu Spor Oyunları futsalında 18 takım arasından il şampiyonu oldu ve 5-11 Kasım'da Malatya'daki bölge şampiyonasına gidecek.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:20

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bölge yolcusu Elazığ Belediyespor futsal il şampiyonu oldu

Elazığ Belediyespor futsal takımı il şampiyonu oldu

2026 Yılı 4. Kamu Spor Oyunları futsal müsabakalarında Elazığ Belediyespor Futsal Takımı, rakiplerini geride bırakarak il şampiyonluğunu kazandı. Turnuva boyunca gösterdikleri disiplinli oyun ve istikrarlı sonuçlarla ekip, organizasyonun sonunda zirveye çıktı.

turnuva ve amaç:

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, kamu kurumları arasında dayanışmayı güçlendirmek, personelin sportif faaliyetlere katılımını teşvik etmek ve kurumlar arası birlik ve beraberliği artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Organizasyon 10-20 Ekim tarihleri arasında yapıldı ve futsal branşına toplam 18 takım katıldı. Teknik Direktör Erhan Doğan yönetimindeki Elazığ Belediyespor, turnuva süresince sergilediği başarılı performansla şampiyonluğa ulaştı.

bölge şampiyonası hedefi:

İl şampiyonluğunu elde eden takım, 5-11 Kasım 2026 tarihlerinde Malatya'da düzenlenecek bölge şampiyonasında Elazığ'ı temsil etme hakkı kazandı. Bölge organizasyonuna Van, Malatya, Erzurum, Elazığ, Ağrı, Muş, Bingöl, Erzincan, Bitlis, Kars, Hakkari, Iğdır, Ardahan ve Tunceli illerinden toplam 18 takım katılacak; Elazığ Belediyespor, bu sahada bölge şampiyonluğunu hedefleyerek mücadele edecek.

Kulüp yetkilileri ve teknik ekip, alınan il başarısını takım disiplinine ve maç içi adaptasyona bağlarken, önümüzdeki bölge karşılaşmalarına hazırlıkların hızlandırılacağını belirtti. Şampiyonluğun ardından ekip, Malatya'daki turnuva için planlama ve hazırlık sürecine odaklanacak.

2026 YILI 4. KAMU SPOR OYUNLARI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUTSAL MÜSABAKALARINDA ELAZIĞ...

2026 YILI 4. KAMU SPOR OYUNLARI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUTSAL MÜSABAKALARINDA ELAZIĞ BELEDİYESPOR FUTSAL TAKIMI, RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKARAK İL ŞAMPİYONU OLDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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