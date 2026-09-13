Bölgesel teknoloji ekosistemi için DELTA AI merkezi yolda

Samsun Üniversitesi DELTA AI TEKMER’e hazırlanıyor

Samsun Üniversitesi, yapay zeka, dijitalleşme ve yazılım teknolojileri alanında bölgesel kapasiteyi artırmak amacıyla KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Desteği kapsamında DELTA AI Yapay Zeka ve Dijitalleşme Teknoloji Merkezini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Merkezin Ballıca Kampüsü’nde konuşlandırılması planlanıyor ve mevcut akademik altyapı ile sanayi deneyimini bir araya getirecek bir girişimcilik ekosistemi oluşturması hedefleniyor.

Yapay zekâ ve dijital teknolojilerdeki hızlı değişim, üniversite, sanayi ve girişimcilik aktörleri arasındaki iş birliklerinin önemini artırıyor. Samsun Üniversitesi, bu dönüşümün sunduğu fırsatları Samsun ve Karadeniz Bölgesi için katma değere dönüştürmeyi amaçlayan DELTA AI TEKMER ile bölgesel rekabet gücünü yükseltmeyi amaçlıyor.

merkezin hedefleri:

DELTA AI TEKMER, öncelikle yapay zekâ, dijitalleşme, veri teknolojileri ve yazılım alanlarında Ar-Ge, inovasyon ve proje geliştirme faaliyetlerini destekleyecek. Merkezde teknoloji odaklı girişimlerin geliştirilmesi, proje tabanlı eğitim yaklaşımlarının girişimciliğe dönüştürülmesi ve fikirlerin ticarileşebilir ürün ve hizmetlere dönüşmesine yönelik süreçlerin hızlandırılması planlanıyor.

Kurulan ekosistem; öğrenciler, akademisyenler, girişimciler, araştırmacılar ve iş dünyasından ortakları ortak üretim ve geliştirme alanında bir araya getirecek. Böylece fikirlerden projeye, projelerden girişime ve girişimlerden pazarlanabilir ürünlere uzanan bir dönüşüm hattı oluşturulması hedefleniyor.

üniversite-sanayi iş birlikleri ve takvim:

Samsun Üniversitesi, DELTA AI TEKMER aracılığıyla üniversitenin TEKNOFEST, proje tabanlı eğitim, araştırma projeleri ve Milli Teknoloji Atölyesi gibi mevcut girişimcilik ve teknoloji faaliyetlerini doğrudan ticarileşme süreçlerine bağlamayı planlıyor. Üniversitenin teknoloji altyapısı ve sanayi ortaklarının deneyimi merkezde bir araya getirilecek.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın tarafından yapılan açıklamada, merkezin öğrenciler, akademisyenler ve iş dünyası için yenilikçi fikirlerin geliştirileceği bir platform olarak konumlandırıldığı; altyapının girişimcilik ve ticarileşme süreçlerine taşınmasının hedeflendiği belirtildi. DELTA AI Yapay Zeka ve Dijitalleşme Teknoloji Merkezi’nin 2026 yılı sonunda Ballıca Kampüsü’nde faaliyete başlaması hedefleniyor.

Bu adımın, Samsun ve Karadeniz Bölgesi’nin yapay zekâ, dijitalleşme ve teknoloji girişimciliği ile üniversite-sanayi iş birliği kapasitesine somut katkı sağlaması bekleniyor.

KOSGEB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ DESTEĞİ KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASI PLANLANAN DELTA AI YAPAY ZEKÂ VE DİJİTALLEŞME TEKNOLOJİ MERKEZİ İÇİN YÜRÜTÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA GELİNDİ.