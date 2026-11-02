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Evde ve uzaktan sağlık entegre ediliyor: Akçakoca'ya 50 yataklı yeni devlet hastanesi

Bakan Memişoğlu, Akçakoca 50 yataklı devlet hastanesinin açılışında evde sağlık ile uzaktan hizmetleri entegre eden koordinasyon merkezi projesini duyurdu.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:41

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Serkan Varol

Evde ve uzaktan sağlık entegre ediliyor: Akçakoca'ya 50 yataklı yeni devlet hastanesi

Akçakoca'da yeni sağlık yatırımı hizmete açıldı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla açılan 50 yataklı Akçakoca Devlet Hastanesi, ilçe halkının sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirecek. Tesis, 21 bin 881 metrekare kapalı alana sahip olup içinde 28 poliklinik, 15 yoğun bakım yatağı, 3 ameliyathane ve bir diş polikliniği barındırıyor.

Hastanenin açılış töreni, dua ile gerçekleştirildi; törene Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, protokol üyeleri, daire amirleri, sağlık çalışanları ve davetliler katıldı.

Evde sağlık ve dijital entegrasyon: koordinasyon merkezi

Açılış konuşmasında Memişoğlu, sağlık hizmetlerinde yeni bir yaklaşımın başlatıldığını belirterek, "Evde sağlık, uzaktan sağlık hizmetlerini birbirine entegre ederek yeni bir model oluşturuyoruz. Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi projemizi başlattık" dedi. Bakan, projenin amaçlarını; hastaların hizmete kolay ulaşması, hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edilenlerin evde tedavilerinin koordinasyonu ve aile hekimlerinin sürece dahil edilmesi olarak özetledi.

Memişoğlu, dijital hizmetlerin de bu modele entegre edileceğini vurguladı ve "Sağlık hizmetlerini hastaneden eve kadar 3. modeli hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. Bu yaklaşım, uzaktan takip, evde bakım ekipleri ve aile hekimleri arasındaki koordinasyonu güçlendirerek hasta takibini sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

Altyapı yatırımları ve il çapındaki planlar

Bakan ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlık altyapısına yapılan yatırımlara dikkat çekti. "Son çeyrek asırda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1,5 milyonluk sağlık ordumuz ile güçlü kapasiteye ulaştık" diyen Memişoğlu, Düzce'ye 2002'den bu yana 10 yeni hastane kazandırıldığını ve merkez ile Cumayeri ilçesinde aile sağlığı merkezi inşaatlarının sürdüğünü belirtti.

Memişoğlu, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi için planlanan 400 yataklı ek bina proje çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve son dönemde kurulan PET cihazı dahil yeni cihazlarla tanı ve tedavi kapasitesinin artırılacağını söyledi. Amaç, kanser hastalarının tanı ve tedavi süreçlerine kendi şehirlerinde erişmesini sağlamak olarak ifade edildi.

Akçakoca Devlet Hastanesi'nin hizmete girmesiyle birlikte ilçe halkı, bazı sağlık hizmetlerini kendi ilçelerinde alabilecek; Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi projesi ise bu hizmetlerin evlere kadar ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU, DÜZCE&#039;DE YAPIMI TAMAMLANAN 50 YATAKLI AKÇAKOCA DEVLET...

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU, DÜZCE'DE YAPIMI TAMAMLANAN 50 YATAKLI AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ'NİN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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