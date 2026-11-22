Festival alanında lezzet ve kültür:

Sultangazi Belediyesi ile İstanbul Avrupa Yakası Ardahanlılar Derneği tarafından Anadolu Kültür Festivali kapsamında düzenlenen 7. Ardahan Yöresel Ürünler Festivali sürüyor. Alan, Ardahan’a özgü yöresel ürünler, el sanatları stantları ve ziyaretçilerin tadına bakabileceği yerel lezzetlerle dolu.

Protokol törenine Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı İmdat Kamacı, MHP Sultangazi İlçe Başkanı Yakup Bildik ile dernek ve konfederasyon temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Dursun'un vurguları:

Törende konuşan Başkan Dursun, Ardahan’ın yöresel lezzetlerine dikkat çekti ve derneklerin çalışmasını övdü. Konuşmasında şunları söyledi: "Her hafta bir başka ilimizle bir aradayız. Beni memnun eden en önemli şey her sene üzerine bir şeyler daha katarak, çok güçlü bir şekilde hazırlanan, hemşerilerine çok daha iyi bir gün göstermek için yöresel günleri çok daha güzel kutlamak için çok iyi hazırlanan dernek yönetimleri var. Biz her sene bunu düzenliyoruz ama Ardahan’ı bir başka bekliyoruz. Çünkü Ardahan denince yöresel lezzetler çok önemli. Yeme içme kültürü hepimiz açısından da vazgeçilmezdir. Yöresel kültürler içerisinde yeme içme kültürü çok önemli ögelerden birisidir. Ardahan’ın sadece kaz değil, kaşar da coğrafi tescilli bir ürünü. Bunları burada tanıtmak lazım. Memleketin her bölgesinde tanıtmak lazım".

Dursun, kültürel mirasın yalnızca tatlarla sınırlı olmadığını, toplumsal değerlerin korunmasının önemini de şöyle ifade etti: "Ardahan yalnızca yöresel kültürüyle değil, başta vatan ve millet sevdası, vatan müdafaası konusunda da çok güçlü memleketlerden birisidir. Aşıkları başlı başına önemli olan bir mirastan bahsetmeliyiz. Aşıkların sazı da sözü de elbette güçlüdür. Topluma yön veren sözleri var ve bir kültür. Bu kültürü bugün yaşatmak, bundan sonra da bir miras olarak geleceğe aktarmak hepimizin görevidir. Bunun için Anadolu Kültür Festivali bizim burada Sultangazi’de geleneksel hale geldi. İstiyoruz ki İstanbul’u yaşarken, artık çocuklarınız burada doğdu, büyüdü ve yaşıyorlar. Anadolu’yu doğduğumuz toprakları da hiçbir zaman unutmayalım. Bağlarımızdan, örf adetlerimizden gelenek ve göreneklerimizden hiçbir zaman kopmayalım. İstanbul’da bizi yaşatacak olan budur. Anadolu’yu çok daha güçlü hale getirecek olan budur. Sultangazi’de bunu yaşatmak için gayret ediyoruz. Sultangazi’de 81 vilayetin vatanına, milletine, devletine, bayrağına bağlı insanları yaşıyor. Vatanı için her şeyi göze alacak çok kadim bir medeniyetiz. Bu toplumun değerlerini yaşatmak hepimize vazifedir. Bundan sonra da güçlü şekilde inşallah bu değerleri yaşatmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Etkinlikler ve sunumlar:

Protokol töreninin ardından alandaki ziyaretçilere Ardahan’ın meşhur lezzetlerinden kaz eti, bulgur pilavı ve yöresel helva ikram edildi; Başkan Dursun da vatandaşlara kendi elleriyle yemek servisi yaptı. Festival boyunca düzenlenen konserler, dinletiler ve çeşitli etkinlikler ziyaretçilere Anadolu kültürünü yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Alan, sadece tatları tanıtmakla kalmıyor; el sanatları ve geleneksel ürünlerin sergilendiği stantlarla Ardahan kültürünün farklı boyutlarını İstanbul’da yaşatmayı hedefliyor. Organizasyon, hem göçle gelen kuşakların kökleriyle bağını korumasına hem de İstanbul ziyaretçilerinin Anadolu mirasını deneyimlemesine olanak tanıyor.

Sultangazi’de 7. Ardahan Yöresel Ürünler Festivali devam ediyor