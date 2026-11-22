Toplantı detayları:

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ev sahipliğinde düzenlenen geniş katılımlı istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda şehrin ve teşkilatın yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Katılımcılar ve gündem:

Programa AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, MKYK Üyesi Dursun Ataş, milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları katıldı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında kent meseleleri ve teşkilat faaliyetlerinin değerlendirilmesi yer aldı.

Değerlendirmeler ve yol haritası:

Katılımcılar, karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak şehrin gelişimine yönelik yürütülen projeler ile teşkilat çalışmalarının koordinasyonunu masaya yatırdı. Görüşmelerde birlik ve beraberlik vurgulanırken, sahadaki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerin sürdürüleceği belirtildi.

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı, yapılan değerlendirmelerin ardından istişare kültürünü canlı tutarak şehre ve teşkilat çalışmalarına yönelik düzenli değerlendirmelere devam edeceğini duyurdu. Toplantı, katılımcılar arasında güçlü bir iletişim ve işbirliği mesajı ile sonlandı.

AK PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANI HÜSEYİN OKANDAN’IN EV SAHİPLİĞİNDE, ŞEHRİN VE TEŞKİLAT ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ GENİŞ KATILIMLI İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.