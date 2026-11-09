Bolu belediyesi akıllı şebeke projesiyle su yönetiminde ülke birincisi

ödül ve organizasyon:

Bolu Belediyesi, Avrasya Su Fuarı kapsamında düzenlenen 3. Su Yönetimi Ödülleri'nde kendi kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Belediyenin geliştirdiği proje, 2026 Su Yönetimi Ödülleri kapsamında İl Belediyesi İçme Suyu Kategorisi'nde jurinin beğenisini kazanarak birinci oldu.

projenin teknik ayrıntıları:

Ödüle değer görülen çalışma, Bolu İçme Suyu Şebekesinde Geliştirilen PLC Tabanlı Dinamik Basınç Yönetimi ve SCADA Entegrasyonu başlığıyla Bolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi. Projede, içme suyu şebekesindeki basıncın değişen tüketim koşullarına göre dinamik olarak ayarlanmasını sağlayan PLC tabanlı kontrol sistemleri ve merkezi izleme için SCADA entegrasyonu kullanıldı.

Sistem; otomasyon yazılımları, kontrol algoritmaları ve entegrasyon çözümlerini bir araya getirerek şebeke yönetimini gerçek zamanlı izleme ve müdahale kabiliyetiyle güçlendiriyor. Tüm yazılım ve sistem tasarımı, Bolu Belediyesi'nin kendi mühendislik bilgi birikimi ve teknik imkânlarıyla geliştirildi.

beklenen etkiler:

Projenin temel hedefleri arasında su kayıplarının azaltılması, şebekede meydana gelebilecek arızaların erken tespit edilmesi ve müdahale sürelerinin kısaltılması ile su kaynaklarının daha verimli kullanılması yer alıyor. Dinamik basınç yönetimi sayesinde gereksiz yüksek basınçların önlenmesiyle hem dağıtım kayıpları düşürülmesi hem de altyapı üzerindeki mekanik yorgunluğun azaltılması amaçlanıyor.

Bolu Belediyesi'nin kendi teknik kapasitesiyle geliştirdiği bu yaklaşım, yerel düzeyde yenilikçi ve sürdürülebilir su yönetimi uygulamalarının somut bir örneği olarak ödüle değer bulundu.

BOLU BELEDİYESİ, İÇME SUYU ŞEBEKESİNDE GELİŞTİRDİĞİ DİNAMİK BASINÇ YÖNETİMİ VE SCADA ENTEGRASYONU PROJESİYLE 2026 SU YÖNETİMİ ÖDÜLLERİ'NDE BİRİNCİLİK ELDE ETTİ.