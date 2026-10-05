Dolar 49,1551 +0,10%
Euro 55,1454 -0,21%
Bist 12.476,94 +1,68%
Altın Gram 6.625,87 +0,73%
EUR/USD 1,1213 -0,39%
Brent Petrol 102,20 -0,05%
--°

Bolu Dağı’nda renklerin senfonisi: sonbaharın görsel şöleni

Bolu Dağı yamaçlarında sarı, turuncu ve kırmızı tonlar ekimden aralığa dek sürüyor; doğa ve fotoğraf tutkunları için yürüyüş ve kare fırsatları sunuyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bolu Dağı’nda renklerin senfonisi: sonbaharın görsel şöleni

Bolu Dağı'nda sonbahar manzarası

Bolu ile Düzce arasındaki Bolu Dağı'nın yamaçları, havaların serinlemesiyle birlikte yeşilin yerini alan sarı, turuncu ve kırmızı tonlarla yeni bir görünüme büründü. Ormanların oluşturduğu mozaik, bölgeyi ziyaret edenlere yürüyüş, fotoğraf ve temiz hava deneyimi sunuyor.

yamaçlarda değişen renkler:

Yaprakların kademeli dönüşümüyle ortaya çıkan manzara, doğa ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, yürüyüş rotalarında karşılaştıkları bu renk geçişlerini telefon ve kameralarla kaydederek sosyal medyada paylaşıyor. Bölgeyi gezenler, bol oksijenli atmosfer ve yürünebilir yollar sayesinde bu mevsimi tercih ettiklerini belirtiyor.

yerel gözlemler ve ziyaret çağrısı:

Halil İbrahim Uygun gibi bölgede işletmecilik yapanlar sonbaharın ayrı bir güzellik kattığını vurguluyor. Uygun, "Ekim ayında başlayan bu süreç, aralık ayına kadar devam ediyor. Yapraklar yeşilden sarıya, ardından kırmızıya dönüyor. Ortaya adeta bir doğa şöleni çıkıyor" diye konuştu. Ziyaretçilerden biri de bölgeyi her gelişinde farklı bir manzarayla karşılaştığını söyleyerek, "Yeşilin ve toprağın renklerinin birbirine karıştığı ormanları görmek harika bir duygu. Herkese mutlaka ziyaret etmelerini tavsiye ettiğim güzel bir nokta" ifadelerini kullandı.

Yerel yetkililer ve işletmeciler, geçen yıldan aldığı ilgiye paralel olarak bu yıl da yoğun ziyaretçi beklendiğini belirtiyor. Sonbaharın belirginleştiği bu dönemde Bolu Dağı, hem kısa yürüyüşler hem de fotoğraf rotaları için öne çıkan doğal duraklardan biri olmaya devam ediyor.

Bolu Dağı&#039;nda sonbahar manzarası

Bolu Dağı'nda sonbahar manzarası

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Pursaklar'da yeni imar yolları ile ulaşım ağı güçlendiriliyor
images

Bozdoğan Kamışlar'da ulaşım konforu için parke çalışması başlatıldı
images

çayırova’da elektronik atıklar için kapsamlı teslim çağrısı
images

Elazığ'da kuvvetli yağışa karşı tedbir çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da itfaiye haftası öğrencilere afet ve güvenlik bilinci kazandırdı

Genç hafızın hedefi: kamu yönetimi ve bakanlık hayali

L’Oréal Türkiye'de yeni dönemi şekillendirecek isim: Eva Leihener-Stefan

Mutfaktan istihdama köprü: Kilis'ten gelen kadınlar şeflerle mesleki eğitim aldı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip