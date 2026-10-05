Bolu Dağı’nda renklerin senfonisi: sonbaharın görsel şöleni

Bolu Dağı'nda sonbahar manzarası

Bolu ile Düzce arasındaki Bolu Dağı'nın yamaçları, havaların serinlemesiyle birlikte yeşilin yerini alan sarı, turuncu ve kırmızı tonlarla yeni bir görünüme büründü. Ormanların oluşturduğu mozaik, bölgeyi ziyaret edenlere yürüyüş, fotoğraf ve temiz hava deneyimi sunuyor.

yamaçlarda değişen renkler:

Yaprakların kademeli dönüşümüyle ortaya çıkan manzara, doğa ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, yürüyüş rotalarında karşılaştıkları bu renk geçişlerini telefon ve kameralarla kaydederek sosyal medyada paylaşıyor. Bölgeyi gezenler, bol oksijenli atmosfer ve yürünebilir yollar sayesinde bu mevsimi tercih ettiklerini belirtiyor.

yerel gözlemler ve ziyaret çağrısı:

Halil İbrahim Uygun gibi bölgede işletmecilik yapanlar sonbaharın ayrı bir güzellik kattığını vurguluyor. Uygun, "Ekim ayında başlayan bu süreç, aralık ayına kadar devam ediyor. Yapraklar yeşilden sarıya, ardından kırmızıya dönüyor. Ortaya adeta bir doğa şöleni çıkıyor" diye konuştu. Ziyaretçilerden biri de bölgeyi her gelişinde farklı bir manzarayla karşılaştığını söyleyerek, "Yeşilin ve toprağın renklerinin birbirine karıştığı ormanları görmek harika bir duygu. Herkese mutlaka ziyaret etmelerini tavsiye ettiğim güzel bir nokta" ifadelerini kullandı.

Yerel yetkililer ve işletmeciler, geçen yıldan aldığı ilgiye paralel olarak bu yıl da yoğun ziyaretçi beklendiğini belirtiyor. Sonbaharın belirginleştiği bu dönemde Bolu Dağı, hem kısa yürüyüşler hem de fotoğraf rotaları için öne çıkan doğal duraklardan biri olmaya devam ediyor.

Bolu Dağı'nda sonbahar manzarası