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Bolu tüneli çıkışında alevler motoru vurdu, otobüs sefer dışı kaldı

TEM Otoyolu Bolu Tüneli çıkışında Kadirli-İstanbul seferindeki yolcu otobüsünün motorunda çıkan yangın, sürücünün hızlı tahliyesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bolu tüneli çıkışında alevler motoru vurdu, otobüs sefer dışı kaldı

Bolu tüneli çıkışında otobüs motorunda yangın

TEM Otoyolu'nun Bolu Tüneli çıkışında sabah saatlerinde, Kadirli-İstanbul seferini yapan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı fark eden şoförün hızlı müdahalesiyle otobüs yol kenarına çekildi ve zamanında önlem alındı.

Sürücünün tahliyedeki rolü:

Yangını erken fark eden sürücü, otobüsü güvenli bir şekilde durdurarak yolcuları tahliye etti. Tahliye sırasında panik yaşanmadığı; yolcuların tamamının araçtan indirildiği ve güvenli mesafeye alındığı belirtildi.

İtfaiye müdahalesi ve olay sonrası:

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Müdahale sonrası araçta ağır hasar oluştu ve otobüs kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

BOLU’DA SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜ, MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN SONUCU KULLANILAMAZ HALE...

BOLU’DA SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜ, MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN SONUCU KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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