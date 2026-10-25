Bursa'da Üftade Hazretleri'nde Selim Kurtulan ve hastalar için dua buluşması

etkinlik ve katılım:

Vatan Sevdaları Platformu tarafından Bursa'da bulunan Üftade Hazretleri nde düzenlenen programa, sabah namazının ardından binlerce kişi katıldı. Organizasyonda, toplumun farklı kesimlerinden gelen katılımcılar bir araya gelerek ortak bir amaç için toplandı.

Program süresince katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu ve mekânın manevi havası içinde birlik, beraberlik ve dayanışma vurguları öne çıktı.

dualara odaklanma ve moral desteği:

Etkinlikte Bursaspor taraftar lideri Selim Kurtulan başta olmak üzere tüm hastalar için sağlık ve şifa dilekleriyle dualar edildi. Organizasyonun amacı, yalnızca toplu ibadet değil; aynı zamanda hastalara moral vermek ve toplumun dayanışma ruhunu güçlendirmek olarak ifade edildi.

Katılımcılar arasında hastalara destek olmanın önemi sıkça vurgulandı; etkinlik, hem duygusal hem de toplumsal dayanışma yönüyle dikkat çekti.

organizasyonun değerlendirilmesi:

Vatan Sevdaları Platformu Başkanı Tarkan Gani, programa gösterilen yoğun ilgiden duygulandıklarını ve mutluluk duyduklarını belirtti. Gani, katılımcılara teşekkür ederek birlik ve beraberlik ruhunun anlamını bir kez daha hatırlattı.

Program, yerel toplumun bir araya gelerek hem manevi hem de sosyal bir dayanışma örneği sergilemesi bakımından değerlendirildi; organizatörler, benzer buluşmaların önemine işaret etti.

VATAN SEVDALARI PLATFORMU TARAFINDAN BURSA’DA BULUNAN ÜFTADE HAZRETLERİ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA, BURSASPOR TARAFTAR LİDERİ SELİM KURTULAN BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM HASTALAR İÇİN DUA EDİLDİ.