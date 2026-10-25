Dolar 49,6887 -0,07%
Euro 55,6710 -0,15%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.402,73 -1,29%
EUR/USD 1,1204 -0,16%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Bursa'da Üftade Hazretleri'nde Selim Kurtulan ve hastalar için dua buluşması

Vatan Sevdaları Platformu'nun Bursa Üftade Hazretleri'ndeki programında, sabah namazı sonrası binlerce kişi bir araya geldi; Selim Kurtulan ve tüm hastalar için dualar edildi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 14:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bursa'da Üftade Hazretleri'nde Selim Kurtulan ve hastalar için dua buluşması

etkinlik ve katılım:

Vatan Sevdaları Platformu tarafından Bursa'da bulunan Üftade Hazretleri nde düzenlenen programa, sabah namazının ardından binlerce kişi katıldı. Organizasyonda, toplumun farklı kesimlerinden gelen katılımcılar bir araya gelerek ortak bir amaç için toplandı.

Program süresince katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu ve mekânın manevi havası içinde birlik, beraberlik ve dayanışma vurguları öne çıktı.

dualara odaklanma ve moral desteği:

Etkinlikte Bursaspor taraftar lideri Selim Kurtulan başta olmak üzere tüm hastalar için sağlık ve şifa dilekleriyle dualar edildi. Organizasyonun amacı, yalnızca toplu ibadet değil; aynı zamanda hastalara moral vermek ve toplumun dayanışma ruhunu güçlendirmek olarak ifade edildi.

Katılımcılar arasında hastalara destek olmanın önemi sıkça vurgulandı; etkinlik, hem duygusal hem de toplumsal dayanışma yönüyle dikkat çekti.

organizasyonun değerlendirilmesi:

Vatan Sevdaları Platformu Başkanı Tarkan Gani, programa gösterilen yoğun ilgiden duygulandıklarını ve mutluluk duyduklarını belirtti. Gani, katılımcılara teşekkür ederek birlik ve beraberlik ruhunun anlamını bir kez daha hatırlattı.

Program, yerel toplumun bir araya gelerek hem manevi hem de sosyal bir dayanışma örneği sergilemesi bakımından değerlendirildi; organizatörler, benzer buluşmaların önemine işaret etti.

VATAN SEVDALARI PLATFORMU TARAFINDAN BURSA’DA BULUNAN ÜFTADE HAZRETLERİ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA...

VATAN SEVDALARI PLATFORMU TARAFINDAN BURSA’DA BULUNAN ÜFTADE HAZRETLERİ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA, BURSASPOR TARAFTAR LİDERİ SELİM KURTULAN BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM HASTALAR İÇİN DUA EDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Son görev: istihbarat albay Sayit Gökgöz uğurlandı
images

İstanbul boğazı uluslararası düğünlere ev sahipliği yapıyor
images

Sınav telaşıyla tezgaha not bırakıp KPSS'ye giden simitçinin hikâyesi
images

Polis kimliğini unutan adayı yurda götürüp KPSS'ye yetiştirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adıyaman'da çöpte beslenen kediye saldırı: şüpheli yakalandı

Muğla'da 26 ekimde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Onuncu yıl anmasında şehit eşleri Ankara'da birlik mesajı verdi

Su yükseldi, piknik yapan iki kişi Dicle kıyısında botla kurtarıldı

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı