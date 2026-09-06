Boluspor'da alarm: 6 maçta 0 puan, kulübün en kötü lig başlangıcı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 2026-2027 sezonuna beklentilerin çok uzağında başladı. Sezona ABD’li çalıştırıcı Daniel Farrar yönetiminde giren kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı ilk 6 maçın tamamından mağlup ayrılarak taraftarları ve camiayı endişeye soktu.

sahadaki tablo:

Boluspor, geride kalan 6 haftada henüz puanla tanışamadı; puan cetvelinde 0 puanla son sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlıların hücum performansı da istenenden uzak; ligdeki rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabildiler. Savunmada ise maç başına ağır darbe alan ekip, kalesinde toplam 17 gol gördü ve bu veriler takımın hem hücum hem savunma hattındaki başarısızlığını net şekilde ortaya koyuyor.

kulüp geçmişi ve sezonun taşıdığı anlam:

Boluspor, 2007-2008 sezonundan bu yana aralıksız olarak 1. Lig’de yer alıyor ve bu sezon itibarıyla ligdeki üst üste 20. sezonunu geçiriyor. Bu süreklilik, kulübün lig tecrübesini gösterse de mevcut başlangıç, 2007 yılından bu yana kaydedilen en olumsuz başlangıçlardan biri olarak kayıtlara geçti. Takımın ilk 6 haftadaki grafiği, teknik ekip, yönetim ve taraftarlar nezdinde ciddi bir değerlendirme sürecini zorunlu kılıyor.

Önümüzdeki haftalar Boluspor için belirleyici olacak; takımın kısa sürede toparlanması ve puan almaya başlaması camianın beklentisi. Yönetim ve teknik ekibin alacağı kararlar ile saha içindeki dönüşüm, sezonun ilk döneminde yaşanan bu olumsuz gidişata yanıt niteliği taşıyacak.

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN BOLUSPOR, 2026-2027 SEZONUNDA TARİHİNİN EN KÖTÜ BAŞLANGIÇLARINDAN BİRİNİ YAPTI.