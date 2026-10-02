Bolvadin'de eğitim projeleri yerinde değerlendirildi

Ziyaret ve inceleme:

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceleyen Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, ilçe genelindeki okullarda devam eden projeler ve eğitim kalitesini artırmaya yönelik uygulamaları değerlendirdi.

Keleş, ziyaret çerçevesinde Mustafa Kezban Bayramer Okulunu gezerek sınıfları dolaştı, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Sınıflarda öğrencilerle sohbet ederek yürütülen eğitim süreçlerine ilişkin doğrudan gözlemlerde bulundu ve eğitim ortamını yerinde inceledi.

Toplantı ve proje değerlendirmesi:

Öğretmenler odasında düzenlenen toplantıda okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Keleş, okulun genel durumu, devam eden projeler ve kalite odaklı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantıda uygulamaların etkinliği, ihtiyaçlar ve gelişim alanları ele alındı.

Toplantıda, eğitim süreçlerinin başarıyla sürdürülmesi için kurumun üstlendiği sorumluluklar ve idareci-öğretmen iş birliğinin önemi vurgulandı. Keleş, okuldaki gayretli çalışmaları not ederek idareci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Devam eden destek ve yol haritası:

Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak desteklerin sürdürüleceği belirtilirken, okul düzeyinde uygulanan projelerin izlenmesine devam edileceği ifade edildi. Keleş, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik adımların takipçisi olacaklarını belirterek öğretmen ve yöneticilere başarı dileklerini iletti.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OKUL ZİYARETİNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER VE EĞİTİM KALİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ.