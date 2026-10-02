Dolar 49,1417 +0,13%
Euro 55,3047 +0,16%
Bist 12.330,45 +0,66%
Altın Gram 6.656,92 +0,26%
EUR/USD 1,1250 +0,05%
Brent Petrol 99,16 -3,08%
--°

Bolvadin'de eğitim projeleri yerinde değerlendirildi

Bolvadin Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Mustafa Kezban Bayramer Okulu'nu ziyaret ederek yürütülen projeleri ve eğitim kalitesini artırma çalışmalarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Bolvadin'de eğitim projeleri yerinde değerlendirildi

Ziyaret ve inceleme:

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceleyen Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, ilçe genelindeki okullarda devam eden projeler ve eğitim kalitesini artırmaya yönelik uygulamaları değerlendirdi.

Keleş, ziyaret çerçevesinde Mustafa Kezban Bayramer Okulunu gezerek sınıfları dolaştı, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Sınıflarda öğrencilerle sohbet ederek yürütülen eğitim süreçlerine ilişkin doğrudan gözlemlerde bulundu ve eğitim ortamını yerinde inceledi.

Toplantı ve proje değerlendirmesi:

Öğretmenler odasında düzenlenen toplantıda okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Keleş, okulun genel durumu, devam eden projeler ve kalite odaklı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantıda uygulamaların etkinliği, ihtiyaçlar ve gelişim alanları ele alındı.

Toplantıda, eğitim süreçlerinin başarıyla sürdürülmesi için kurumun üstlendiği sorumluluklar ve idareci-öğretmen iş birliğinin önemi vurgulandı. Keleş, okuldaki gayretli çalışmaları not ederek idareci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Devam eden destek ve yol haritası:

Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak desteklerin sürdürüleceği belirtilirken, okul düzeyinde uygulanan projelerin izlenmesine devam edileceği ifade edildi. Keleş, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik adımların takipçisi olacaklarını belirterek öğretmen ve yöneticilere başarı dileklerini iletti.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OKUL ZİYARETİNDE...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OKUL ZİYARETİNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER VE EĞİTİM KALİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dinlenmeye rağmen süren yorgunluk hormonsal sorunların habercisi olabilir
images

Aydın sanayi odası’nda üyelerin oyuyla seçim heyecanı
images

Sokak hayvanlarına özel Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açılışa hazır...
images

Sosyal belediyecilikte örnek model: Bahçelievler'den ekmek, yemek ve emekliye de...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kahramanmaraş merkezli silah ticaretine operasyon: 3 tutuklama

Dinlenmeye rağmen süren yorgunluk hormonsal sorunların habercisi olabilir

kahramanmaraş merkezli silah ticaretinde üç şüpheli tutuklandı

Düzce'de arşiv okuryazarlığını güçlendirme hedefiyle Osmanlı Türkçesi eğitimi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı