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Bolvadin'de mahalle mahalle temizlikle çevre yenileniyor

Bolvadin Belediyesi ekipleri, mahalle mahalle yol yıkama, konteyner dezenfeksiyonu, çöp ve moloz temizliği yaparak çevre ve sağlığı iyileştiriyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bolvadin'de mahalle mahalle temizlikle çevre yenileniyor

Planlı temizlik çalışmaları devam ediyor:

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre hedefiyle Bolvadin Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kapsamlı bir temizlik programı yürütüyor. Ekipler, belirlenen takvim doğrultusunda her gün bir mahalle girişini yaparak planlı mesai sürdürüyor.

Çalışmanın kapsamı:

Programda öncelikli işler arasında yol yıkama, konteyner dezenfeksiyonu, sokak ve cadde temizliği ile biriken çöp ve moloz kalıntılarının toplanması yer alıyor. Ekipler aynı zamanda çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirerek köşe bucak hijyen uygulaması sağlıyor.

Hedef ve sonuçlar:

Bu uygulamayla mahallelerin çehresi yenilenirken, vatandaşların daha sağlıklı ve ferah alanlarda yaşaması amaçlanıyor. Belediyenin planlı temizlik çalışmaları çevre kirliliğinin önüne geçmeyi ve hijyen standartlarını yükseltmeyi hedefliyor; yürütülen çalışmalar mahallelerde gözle görülür iyileşmeler oluşturuyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ, DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ, DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE HEDEFİYLE KENT GENELİNDE KAPSAMLI BİR TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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