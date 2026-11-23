Bolvadin’de sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde ulaşım ağını modernize etme hedefiyle başlatılan sıcak asfalt serim çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bolvadin Belediyesi ekipleri, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla program dahilinde sahada yoğun mesai yapıyor.

çalışmanın kapsamı:

Çalışmalar, özellikle Bademli Mahallesi ile Asri Mezarlık Yolu güzergahlarında yoğunlaşmış durumda. Ekipler, mevcut program çerçevesinde bu hatlarda sıcak asfalt serimini tamamlayarak deforme olmuş yolları yenilemeyi hedefliyor ve sokak sokak müdahaleler planlanıyor.

hedef ve uygulama takvimi:

Belediye yetkilileri, verilen sözleri kalıcı hizmetlere dönüştürme taahhüdüyle tüm mahallelere eşit hizmet götürme ilkesini vurguladı. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilçe genelinde aralıksız devam edeceği, tamamlanan güzergahların vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtildi.

Yapılan altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla amaç, yolları daha konforlu ve güvenli hale getirerek günlük ulaşımı kolaylaştırmak ve uzun vadede bakım maliyetlerini düşürmektir. Belediye ekipleri saha uygulamalarını programına uygun şekilde sürdürüyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE, İLÇE GENELİNDEKİ ULAŞIM AĞINI MODERNİZE ETMEK AMACIYLA BAŞLATILAN SICAK ASFALT SERİM ÇALIŞMALARI BADEMLİ MAHALLESİ VE ASRİ MEZARLIK YOLU’NDA DEVAM EDİYOR.