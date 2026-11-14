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Bolvadinli dayanışması Eskişehir’de güçlendi: başkan Derviş Aynacı hemşehrileriyle buluştu

Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, Eskişehir ziyaretinde dernek, esnaf ve hemşehrilerle buluşarak talepleri dinledi ve birlik vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Elif Demir

Bolvadinli dayanışması Eskişehir’de güçlendi: başkan Derviş Aynacı hemşehrileriyle buluştu

Bolvadinli dayanışması Eskişehir’de güçlendi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçe Belediye Başkanı Derviş Aynacı, Eskişehir programı kapsamında sivil toplum kuruluşları, bölge esnafı ve kentte yaşayan Bolvadinlilerle bir araya geldi. Ziyaretler sırasında hemşehrilerle doğrudan iletişim kuran Aynacı, yerel temsilcilerle görüşerek ilçeyle bağların güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

dernek ve yönetimle görüşme:

Başkan Aynacı, ilk olarak Eskişehir Bolvadinliler Derneği Başkanı Mevlüt Karagüven ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Görüşmeye Hakan Türk ve Şahin Kösem de eşlik etti. Toplantıda dernek faaliyetleri, kentte yaşayan hemşehrilerin ihtiyaçları ve ileriye dönük işbirlikleri ele alındı. Aynacı, dernek yönetimine ve katılımcılara misafirperverlikleri için teşekkür etti.

hemşehri bağı ve talepler:

Esnaf ziyaretleri ve birebir görüşmelerde Aynacı, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Belediye başkanı, ilçe dışında yaşayanlarla kurulan bağların sürdürülebilir olmasının yerel kalkınma ve kültürel dayanışma açısından önemini vurguladı. Ziyaret sonunda Aynacı, "Her Bolvadinli ilçemiz için ayrı bir değer taşıyor" sözleriyle hemşehrilik bilincinin korunmasının altını çizdi ve Eskişehir’deki Bolvadinlilere destek mesajı iletti.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇE BELEDİYE BAŞKANI DERVİŞ AYNACI, ESKİŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇE BELEDİYE BAŞKANI DERVİŞ AYNACI, ESKİŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETLER KAPSAMINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, ESNAFLAR VE KENTTE YAŞAYAN BOLVADİNLİ VATANDAŞLARLA BULUŞTU.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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