Bonus 11. kez lovemark seçildi ve kredi kartı algısını güçlendirdi

Bonus 11. kez lovemark seçildi

MediaCat önderliğinde Ipsos tarafından hazırlanan "Türkiye’nin Lovemark’ları" araştırmasının 2026 sonuçları açıklandı. Bonus, kredi kartı kategorisinde bu yıl da en sevilen marka seçilerek 11. kez aynı unvana layık görüldü.

marka kimliği ve tarihçe:

2000 yılında "harcadıkça kazandıran" kredi kartı olarak hayata geçen Bonus, geçen 26 yılda kendine özgü bir kimlik oluşturdu. Marka adı zaman içinde kart ve sağladığı avantajlarla özdeşleşerek tüketicilerin gündelik diline yerleşti. Akılda kalan reklam jingle’ı, ikonik peruğu, yeşil rengi ve hafızalara kazınan marka yüzleri Bonus’u kart dendiğinde akla gelen ilk markalardan biri haline getirdi.

tüketici bağı ve hizmet deneyimi:

Bonus’un tüketicilerle kurduğu bağ, markanın tanıdık dünyasını değişen ihtiyaçlarla birlikte yenilemesinden kaynaklanıyor. Geniş üye iş yeri ağı, farklı sektörlerdeki kampanyalar ve kazanılan bonusların günlük alışverişlerde kullanılabilmesi markanın hayatın içinde kalmasını sağlıyor.

Markanın yolculuğu, ödeme sistemlerindeki yeniliklerle de şekilleniyor. Çipli ve çok markalı kredi kartlarından sanal kart ve temassız ödeme çözümlerine, dijital cüzdan deneyiminden biyometrik ödeme teknolojilerine uzanan adımlar, Bonus’un tüketici beklentilerine yanıt verme yaklaşımını gösteriyor. Yıllar içinde oluşturulan marka hafızası, yenilikçi ürün ve hizmetlerle buluşturularak ilişkiler güçlendiriliyor.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay, Bonus’un 11. kez Lovemark seçilmesine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Bonus’un MediaCat Lovemarks araştırmasında 11. kez Türkiye’nin en sevilen kredi kartı markası seçilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. 26 yıldır Bonus’un hikâyesinin merkezinde müşterilerimiz ve onlarla kurduğumuz güçlü bağ var. Garanti BBVA Ödeme Sistemleri olarak Radikal Müşteri Perspektifimiz doğrultusunda müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamaya, aradıkları hizmetlere en az zahmetle ulaşmalarını sağlamaya ve hayatlarına değer katmaya odaklanıyoruz. Değişen alışkanlıkları yakından takip ederek müşterilerimize doğru zamanda, hayatlarını kolaylaştıran ve kendilerini özel hissettiren çözümler sunmak için çalışıyoruz. Bonus’un müşterilerimizin gündelik hayatının bir parçası olduğu kadar, dilimize de yerleşerek kart puanlarının bonus kelimesiyle özdeş hale gelmesi markamızın kendine edindiği özel yeri ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin değişen beklentilerine yanıt veren yeni projeleri hayata geçirmeyi, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle ödeme deneyimini geliştirmeyi ve Bonus’un marka değerini daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Bonus’un 11. kez Lovemark seçilmesi, yıllar içinde birlikte büyüttüğümüz bu hikâyenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu güveni ve sevgiyi, her gün daha iyi bir deneyim sunmak için çok kıymetli bir sorumluluk olarak görüyoruz."

Bonus’un bu seçimi, markanın uzun süreli tüketici bağlılığı ve sürdürülebilir inovasyon stratejisinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

GARANTİ BBVA ÖDEME SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRÜ KEREM ORBAY