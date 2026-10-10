Borçlanmadan yol alan kent: Honaz'ın 2027 bütçesi 810 milyon TL kabul edildi

Meclis kararı ve bütçenin ana hatları:

T.C. Honaz Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, belediyenin 2027 yılı bütçe tasarısı 810 milyon TL olarak meclis üyelerinin değerlendirmesine sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Kararın ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 2019 yılından bu yana devam ettirdikleri borçlanmadan hizmet üretme anlayışını bir kez daha vurguladı.

Kepenek, göreve geldikleri günden bu yana belediye tarafından hiçbir borçlanma kararı alınmadığını ve bu nedenle ilgili dönemde faiz gideri oluşmadığını belirtti. Ayrıca 2026 yılında da şu ana kadar faiz gideri oluşmadığını ifade eden Kepenek, 2027 bütçesinin de faiz gideri öngörülmeden hazırlandığını kaydetti.

mali disiplin ve öncelikler:

Başkan Kepenek, belediyenin mali yapısını korumanın ve kamu kaynaklarını verimli kullanmanın öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Hazırlanan 810 milyon TL'lik bütçenin Honaz'ın ihtiyaçları, hizmet öncelikleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda planlandığı belirtildi. Kepenek, kaynakların doğru planlanmasının ilçenin sürdürülebilir hizmet kapasitesi için kritik önemde olduğunu ifade etti.

Bütçe tasarısı kapsamında faiz gideri öngörülmemesi, belediye gelirlerinin doğrudan hizmete aktarılmasını amaçlayan bir yaklaşım olarak sunuldu. Bu tutumun, kısa vadede yatırım tercihlerinde sınırlamalar getirebileceği; ancak uzun vadede mali sürdürülebilirlik ve borç yükünden kaçınma açısından tercih edildiği vurgulandı.

meclis ve siyasal destek:

Bütçe tasarısına destek veren meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Kepenek, desteklerini belirttiği partiler arasında Cumhuriyet Halk Partisi ve Büyük Birlik Partisi yer aldığını söyledi. Mecliste farklı görüşlerin bulunmasının demokratik yerel yönetim anlayışının bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

Kepenek, bütçe tasarısına destek vermeyen diğer meclis üyelerinin tutumunu ise Honaz halkının takdirine bıraktıklarını belirtti ve belediye olarak mali disiplini koruyarak, kamu kaynaklarını dikkatli kullanarak ve ilçenin ihtiyaçlarını önceleyerek çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan, 810 milyon TL'lik 2027 yılı bütçesinin Honaz için hayırlı olmasını diledi.

T.C. HONAZ BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL KEPENEK