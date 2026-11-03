Bor'da bir taksicinin sessiz vefa hareketi: şehit ve gazi ailelerine ücretsiz ulaşım

Bor'da taksinin anlamlı uygulaması:

34 yaşındaki Ahmet Demir, Niğde’nin Bor ilçesinde taksicilik yapıyor ve şehir içi ulaşımda şehit ile gazi ailelerine ücretsiz hizmet veriyor. Kendi isteğiyle başlattığı uygulama kapsamında bu yolculardan ücret talep etmeyen Demir, mesleğini bu duyarlılığı göstermek için bir araç olarak kullanıyor.

Demir, uygulamayı gönüllülük esasına göre yürüttüğünü belirtiyor ve ücretsiz taşımanın yanı sıra imkanları ölçüsünde bazı vatandaşlara indirimli hizmet sunduğunu ifade ediyor. Camiden ve hastaneden çıkan bazı yolculardan ücret almadığını, öğrencilere ise indirimli taşımacılık yaparak yardımcı olmaya çalıştığını aktarıyor.

uygulamanın kökeni ve çağrı:

Bu kararın arkasında aile geçmişi bulunuyor; Demir, babasının emniyet teşkilatında görev yaptığını ve daha sonra emekli olduğunu söyleyerek, 'Polislerle ve askerlerle iç içe büyüdüğümüz için şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yaşadığı acıları yakından biliyoruz. Onlara duyduğum saygı ve sevgiden dolayı, kendi isteğimle şehit ve gazi ailelerine ücretsiz ulaşım hizmeti veriyorum' diyor.

Uygulamayı tamamen kendi inisiyatifiyle yürüttüğünü vurgulayan Demir, meslektaşlarına da benzer bir duyarlılık göstermeleri çağrısında bulunuyor: 'Bunu tamamen kendi isteğimle yapıyorum. Meslektaşlarıma kolaylıklar ve hayırlı işler diliyorum. Benzer duyarlılığı gösteren arkadaşlarımızın da bu konuda örnek olmasını rica ediyorum.' sözleri, uygulamanın hem kişisel bir vefa hem de sektörel bir sorumluluk beklentisi taşıdığını ortaya koyuyor.

Niğde’deki taksiciden şehit ve gazi ailelerine ücretsiz ulaşım