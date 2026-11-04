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Borsa açılışta yüzde 1,22 yükseldi, bankacılık öne çıktı

Borsa İstanbul 100 endeksi açılışta 134,42 puan artışla 11.157,86 puana yükseldi; bankacılık yüzde 1,88, holding yüzde 1,24 değer kazandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Borsa açılışta yüzde 1,22 yükseldi, bankacılık öne çıktı

borsa açılışta yükseldi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,22 yükselişle başladı. Endeks, 134,42 puanlık artışla 11.157,86 puan oldu.

piyasa verileri:

Açılışta banka ve holding grubunun performansı öne çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,88, holding endeksi ise yüzde 1,24 değer kazandı.

ilk izlemler ve beklenti:

Günün ilk işlem saatindeki bu yükseliş, açılış momentumu açısından önemli bir işaret sunuyor. Yatırımcılar, endeks ve sektör bazlı hareketleri izleyerek gün içinde oluşacak yönü takip edecek.

BORSA, GÜNE YÜZDE 1,22&#039;LİK YÜKSELİŞLE BAŞLADI. (ARŞİV)

BORSA, GÜNE YÜZDE 1,22'LİK YÜKSELİŞLE BAŞLADI. (ARŞİV)

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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