Borsa açılışta yüzde 1,22 yükseldi, bankacılık öne çıktı

borsa açılışta yükseldi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,22 yükselişle başladı. Endeks, 134,42 puanlık artışla 11.157,86 puan oldu.

piyasa verileri:

Açılışta banka ve holding grubunun performansı öne çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,88, holding endeksi ise yüzde 1,24 değer kazandı.

ilk izlemler ve beklenti:

Günün ilk işlem saatindeki bu yükseliş, açılış momentumu açısından önemli bir işaret sunuyor. Yatırımcılar, endeks ve sektör bazlı hareketleri izleyerek gün içinde oluşacak yönü takip edecek.

BORSA, GÜNE YÜZDE 1,22'LİK YÜKSELİŞLE BAŞLADI. (ARŞİV)