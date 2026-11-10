Borsa güne ılımlı yükselişle başladı: bankacılık ve holding öncülük etti

Borsa İstanbul 100'de açılış:
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,39 yükselişle başladı. Endeks, 46,18 puanlik artışla 11.758,85 puan seviyesine ulaştı.
sektörlerde erken hareketlenme:
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı. Bu ilk hareketlilik, yatırımcıların açılış işlemlerindeki eğilimini yansıtıyor.
Günün ilerleyen saatlerinde işlem hacmi ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler piyasa yönü üzerinde belirleyici olabilir; yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olacağı bekleniyor.
BORSA, GÜNE YÜZDE 0,39'LUK YÜKSELİŞLE BAŞLADI.
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