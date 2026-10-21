Boşanma sürtüşmesi sonrası Kilimli'de iki kişi ağır yaralandı, şüpheli ormanda yakalandı

Olayın ayrıntıları

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi Orta Sokak’ta meydana gelen olayda, 48 yaşındaki Ercan D. ile boşanma aşamasındaki iki çocuk annesi eşi Burçin D. (41) arasında tartışma çıktı. Tartışmaya mahalle sakinlerinden Emre Ç. (27) müdahale edince, zanlının silahını kullanmasıyla her iki kişi ağır şekilde yaralandı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yaralıların tedavisi

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Emre Ç.’yi ilk müdahale için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirdi. Bilinci kapalı olan Emre Ç., buradaki ilk müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. 41 yaşındaki Burçin D. ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Her iki yaralının da sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Şüphelinin yakalanması ve soruşturma

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının ardından yaptıkları çalışma sonucu zanlının Çatalağzı beldesi Kırımsa Mahallesi sınırındaki ormanlık alana gizlendiğini tespit etti. Olay yerinden hızla uzaklaşan zanlı, ekiplerin takibiyle yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri şüpheliyi önce Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü; sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, şüpheli Ercan D. hakkında 21 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli bir önleyici tedbir kararı bulunduğu kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor ve emniyet yetkilileri delil çalışması ile ifadelere yönelik işlemleri sürdürüyor.

Eşini ve araya giren genci vuran şüpheli ormanda kıskıvrak yakalandı