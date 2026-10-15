Botulinum toksini uygulamalarında yetki ve ruhsat eksikliği tehlike sinyali

Türk Nöroloji Derneği uyarısı

Türk Nöroloji Derneği, son haftalarda acil servisler ve nöroloji kliniklerine gelen vakalar üzerinden botulinum toksini (botoks) uygulamalarına ilişkin bir kamuoyu açıklaması yayımladı. Dernek Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, uygulamaların uzman hekimler tarafından, uygun sağlık kuruluşlarında ve ruhsatlı ürünlerle yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Uygulamanın tıbbi riskleri:

Açıklamada botulinum toksininin sinirler ile kaslar arasındaki iletişimi engelleyen güçlü bir biyolojik ilaç olduğu hatırlatıldı. Dernek, uygulamanın doğru doz, anatomi bilgisi ve komplikasyon yönetimi açısından uzmanlık gerektirdiğini belirtti. Bazı vakalarda toksinin etkisinin uygulama bölgesiyle sınırlı kalmayabileceği, bunun sonucunda yutma güçlüğü, solunum kaslarının etkilenmesi ve solunum yetmezliği gibi hayatı tehdit eden komplikasyonların görülebileceği ifade edildi.

Yetkisiz uygulamalar ve ruhsatsız ürünler:

Türk Nöroloji Derneği, "medikal estetisyenlik" adı altında düzenlenen bazı kurs ve sertifika programları ile yetkisiz kişilerce yapılan enjeksiyonların halk sağlığı açısından risk oluşturduğuna dikkat çekti. Ayrıca yasa dışı yollarla piyasaya sürülen, ruhsatsız veya uygun saklama koşullarına uymayan ürünlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Dernek, vatandaşlara işlem öncesinde işlemi gerçekleştirecek hekimin mesleki yetkinliğini ve kullanılacak ürünün ruhsat durumunu sorgulamaları çağrısında bulundu. Prof. Dr. Murat Terzi uygulamaların yalnızca estetik işlem olarak görülmemesi gerektiğini; doğru kişiye, doğru dozda ve doğru koşullarda uygulanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Türk Nöroloji Derneği, yetkili kurumları denetimleri artırmaya ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli işlemleri yapmaya davet etti. Dernek, hasta güvenliğinin öncelikli olması gerektiğini belirterek kamuoyunu yetkisiz uygulamalara ve denetimsiz ürünlere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI PROF. DR. MURAT TERZİ