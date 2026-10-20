boyabat panayırı sona erdi: geride çöp yığınları ve temizlik tartışması

Boyabat Panayırı sonrası temizlik sorunu:

Sinop'un Boyabat ilçesinde 7 Ekimde başlayan ve 18 Ekim Pazar günü sona eren asırlık Boyabat Panayırı'nın ardından etkinlik alanında bırakılan çöpler dikkat çekti.

Panayır süresince çok sayıda vatandaşı ağırlayan alan, esnafın ayrılmasıyla birlikte çöp yığınlarıyla kaplandı ve bu görüntüler çevre temizliği konusunu yeniden gündeme getirdi.

ortaya çıkan tablo ve çevre etkileri:

Alana bırakılan atıklar hem görsel kirliliğe hem de çevresel etkiler oluşturabilecek soruna işaret ediyor. Ortak kullanım alanlarında biriken çöpler, doğal zemini ve yaya güzergâhlarını olumsuz etkiledi.

Her yıl yoğun katılımla gerçekleşen Boyabat Panayırı bu yıl da günler boyunca vatandaşları bir araya getirdi; ancak etkinlik sona erdiğinde temizlik ihtiyacının acil biçimde ortaya çıktığı görüldü.

sorumluluk ve alınabilecek önlemler:

Bu tür geniş katılımlı etkinliklerin ardından temizlik yalnızca belediye ekiplerinin işi olarak görülmemeli; ortak kullanım alanlarına sahip çıkmak herkesin sorumluluğudur. Katılımcıların ve esnafın atık bırakmama konusunda bilinçlendirilmesi önem taşıyor.

Gelecek yıllarda benzer panayır organizasyonlarında atık noktalarının artırılması, ayrıştırma için yönlendirme levhaları, etkinlik sonunda hızlı müdahale planları ve bilgilendirme kampanyaları gibi uygulamalar çevre duyarlılığını güçlendirebilir.

Boyabat Panayırı geride kalırken, ortaya çıkan çöp manzarası ortak alanların korunmasının ve etkinlik sonrası temizliğin etkin planlanmasının gerekliliğini bir kez daha hatırlattı.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE 7 EKİM’DE BAŞLAYAN VE 18 EKİM PAZAR GÜNÜ SONA EREN ASIRLIK BOYABAT PANAYIRI’NIN ARDINDAN, ETKİNLİK ALANINDA BIRAKILAN ÇÖPLER DİKKAT ÇEKTİ.