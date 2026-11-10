Boyabat'ta genç hafızlara belgeleri takdim edildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Mehmet Albayrak Hafız İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde örgün eğitimle eş zamanlı yürütülen hafızlık çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere belge takdim töreni gerçekleştirildi. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve katılımcılarda duygulu anlar yaşandı.

Törenin akışı:

Programda yapılan konuşmalarda hafızlık eğitiminin önemi vurgulandı; öğrencilerin gösterdiği azim ve kararlılık öne çıkarıldı. Konuşmacılar eğitim sürecinde emeği geçen öğreticileri ve aileleri tebrik ederek, hafızlık yolculuğunun bireysel gayretin yanı sıra toplumsal destekle tamamlandığını ifade etti.

belge takdimi ve katılımcılar:

Törenin sonunda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere belgeleri, protokol üyeleri tarafından ve ailelerin katılımıyla takdim edildi. Programa Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, İlçe Müftüsü Recep Unutmaz, müftülük şube müdürleri, Kur'an kursu yöneticileri, Kur'an kursu öğreticileri ile öğrenci velileri katıldı.

Etkinlik, hem öğrencilerin elde ettiği akademik ve manevi başarının tescil edildiği hem de eğitimin sürdürülebilirliği açısından öğretici ve teşvik edici bir ortam sundu. Okul yönetimi ve kurum temsilcileri, benzer çalışmaların devam edeceğini belirterek katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

SİNOP'UN BOYABAT İLÇESİNDE HAFIZLIK EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN BELGE TAKDİM TÖRENİ DÜZENLENDİ.