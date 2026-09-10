Boyabat'ta gönüllüler AFAD eğitimleriyle göreve hazırlanıyor

Boyabat'ta AFAD gönüllüleri göreve hazırlanıyor

Sinop'un Boyabat ilçesinde afet ve acil durumlara müdahale etmek üzere oluşturulan 30 kişilik AFAD gönüllü ekibi, göreve hazırlık çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekip, arama-kurtarma, acil müdahale ve kriz yönetimi alanlarında yapılan eğitimlerin ardından nihai hazırlıklara odaklandı.

Eğitim programının odağı:

Üç gün sürecek yoğunlaştırılmış nihai eğitimler, arama-kurtarma, acil müdahale ve kriz yönetimi konularını kapsıyor. Planlanan tarihler 14-15-16 Eylül olarak açıklanırken, katılımcılar hem teorik oturumlara hem de uygulamalı tatbikatlara katılacak.

Yerel destek ve değerlendirme:

Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara da gönüllü ekiple bir araya gelerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Kara, muhtemel afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve ekip çalışmasının önemine dikkat çekti, gönüllülerin özverisinin kritik olduğunu vurguladı.

Üç günlük eğitimlerin tamamlanmasının ardından yapılacak sınav ve değerlendirme süreçlerini başarıyla geçen gönüllüler resmi sertifikalarını alarak göreve hazır hale gelecek. Bu hazırlık süreci, yerel müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

BOYABAT BELEDİYESİ, BÖLGEDEKİ İLÇE BELEDİYELERİ ARASINDA BİR İLKE İMZA ATARAK ÜSTLENDİĞİ "AFAD BELEDİYECİLİĞİ" MİSYONU KAPSAMINDA AFET VE ACİL DURUMLARA HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA SON AŞAMAYA GELDİ.