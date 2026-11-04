Boyabat'ta sayaç yenileme dönemi başladı

Boyabat Belediye Meclisi, ilçe genelinde su yönetimini güçlendirmek ve kayıp-kaçak oranlarını azaltmak amacıyla önemli bir karar aldı. Karar mecliste oy birliğiyle kabul edilirken, uygulama Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün yönlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Meclis kararı ve uygulama aşamaları:

Alınan kararla periyodik muayene süreleri dolan sayaçların sökülerek yerine yeni teknolojik sayaçların takılması planlanıyor. Sökülen mevcut sayaçlar ise yönetmelik gereği öngörülen muayene süreçlerinden geçirilecek ve mevzuata uygun hale gelenler yeniden kullanılabilecek. İlk etapta yaklaşık 5 bin adet yeni nesil su sayacı temin edilecek.

Planlama kapsamında sayaçların dağılımı şöyle yapılacak: 3 bin adet eski sayaçların (2000 ve öncesi damga süresi dolanlar) değiştirilmesi için, 2 bin adet ise yeni inşa edilen yapıların sayaç ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacak. Tüm iş ve işlemler Boyabat Belediyesi’nin ilgili birimleri tarafından mevzuata uygun şekilde yürütülecek.

Yeni sayaçların teknik özellikleri:

Belediye meclisince alımı onaylanan sayaçlar, yüksek kalite standartlarına sahip olacak. Sayaçlarda aranan başlıca özellikler arasında korozyona dayanıklı elektrostatik boyalı pirinç gövde, içme suyuna tam uygunluk, çok huzmeli tasarım, ilk hareket debisinde yüksek hassasiyet, basınç ve darbeye dayanıklı özel cam ve IP68 su almamazlık sertifikası yer alıyor.

Bu teknik nitelikler sayesinde sayaçların saha koşullarında daha uzun ömürlü ve güvenilir olması hedefleniyor. Yeni cihazların takılmasıyla birlikte ölçüm hassasiyeti artarken takip ve bakım süreçlerinin de kolaylaşması bekleniyor.

Uygulamanın hayata geçirilmesiyle, belediyenin hedefleri arasında su kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi ve abonelere daha sağlıklı, kesintisiz hizmet sunulması bulunuyor. Proje ilerledikçe ilgili birimler detaylı planlama, montaj ve denetim süreçlerini yürütmeye devam edecek.

BOYABAT BELEDİYESİ (ARŞİV)