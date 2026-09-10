Bozüyük'te Hamidiye yolundaki orman yangını ekip müdahalesiyle kontrol altına alındı

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Hamidiye köyü yolu yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler uzun süreli çalışmanın ardından alevleri söndürdü.

Müdahale ve soğutma çalışmaları

Ekipler yangına itfaiye ve orman ekipleriyle birlikte havadan destek sağlayarak müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede halen soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililerin bölgedeki incelemeleri

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ile Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililer, yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen ekipleri yönlendirdi ve soğutma faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

BİLECİK’İN BOZÜYÜK İLÇESİ HAMİDİYE KÖYÜ YOLUNDA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI.