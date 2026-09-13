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Bozüyük'te polisler sokakta dolandırıcılık ve KADES bilinci oluşturuyor

Bozüyük Toplum Destekli Polislik ekipleri 67 kişiyle buluştu; dolandırıcılık, iletişim yoluyla dolandırma ve KADES kullanımı konusunda bilgi verdi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bozüyük'te polisler sokakta dolandırıcılık ve KADES bilinci oluşturuyor

Bozüyük'te polisler sokakta dolandırıcılık ve KADES bilinci oluşturuyor

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçe cadde ve sokaklarında yürüttükleri bilgilendirme çalışmasında 67 vatandaşla bir araya geldi. Ekipler, özellikle dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

uyarıların odağı: iletişim yoluyla dolandırıcılık ve önlemler:

Polisler, telefon, kısa mesaj ve sosyal medya gibi iletişim araçları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin uyarılarda bulundu. Vatandaşlara, tanımadıkları numaralardan gelen taleplerde kişisel bilgi veya para aktarımı yapılmaması, şüpheli bağlantılara tıklanmaması ve resmi kurumlarla iletişime geçmeden işlem yapılmaması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca Toplum Destekli Polislik hizmetlerinin kapsamı ve yerel güvenlik işleyişi hakkında da bilgi aktarıldı.

güvenlik araçlarının tanıtımı: KADES ve acil ihbar hattı:

Çalışmalarda KADES uygulamasının kullanımı ile Acil İhbar Hattının önemi üzerinde duruldu. Polis ekipleri, uygulamanın nasıl çalıştığını anlatarak, vatandaşları uygulamayı yüklemeye ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden ihbarda bulunmaya teşvik etti. Bu bilgilendirmelerin, hem bireysel güvenliği artırmayı hem de suç oluşumunun önüne geçmeyi hedeflediği belirtildi.

Toplum Destekli Polislik ekiplerinin sahada yürüttüğü bu tür faaliyetlerin, yerel halkın bilinç düzeyini yükseltmeyi ve suç mağduriyetini azaltmayı amaçladığı ifade edildi. Vatandaşlardan da şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri ve paylaşılan güvenlik önerilerine uymaları istendi.

BİLECİK&#039;İN BOZÜYÜK İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ, DOLANDIRICILIK OLAYLARINA KARŞI VATANDAŞLARI...

BİLECİK'İN BOZÜYÜK İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ, DOLANDIRICILIK OLAYLARINA KARŞI VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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