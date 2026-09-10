Briç ustası İrfan Güven için dostlar masada buluştu

Anma turnuvası büyük ilgi gördü:

Burhaniye’de hayatını kaybeden briç ustası İrfan Güven anısına düzenlenen briç turnuvası, Ahmet Akın Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Organizasyonu Burhaniye Belediyespor Briç şubesi üstlendi; diğer körfez briç kulüplerinin desteğiyle etkinlik geniş katılım aldı ve izleyiciler tarafından beğeni topladı.

Etkinlikte anılar ve vurgulanan katkılar:

Turnuva sırasında sunulan slayt gösterileriyle Güven’in briç camiasına yaptığı katkılar ve kişiliği hatırlandı. Kulüp yönetiminden Uğur Tarhal katılımcılara teşekkür ederek, "İrfan Güven, yazlarını bölgemiz briç kulüplerinde geçiren Türkiye’nin her yöresinde briçin gelişmesine katkı veren, davranışlarıyla herkesin sevgi ve saygısını kazanan iyi bir insandı. Bu programda slaytlar eşliğinde anlattırılanlardan bir kez daha görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Ödüller, anma plaketi ve kapanış:

Anma etkinliği kapsamında İrfan Bey’in eşi İlkay Hanıma anı plaketi takdim edildi, kızı Deniz'in konuşması katılımcılara duygulu anlar yaşattı. Turnuva sırasında yapılan hayır ikramı misafirlerin beğenisini kazandı. Dereceye giren sporculara ödülleri verildikten sonra organizasyon sona erdi. Turnuva sonuçlarına göre Metin Tuncer-Ahmet Demizezer çifti birinci, Yalçın Uzan-Ali Horoz çifti ikinci, H.Fehmi Tunaoğlu-Ahmet Korkmaz çifti ise üçüncü oldu. Sporcularımızı tebrik ediyoruz.

TURNUVAYA KATILANAR