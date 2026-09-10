Dolar 48,4882 +0,00%
Euro 56,5264 +0,04%
Bist 14.505,48 +0,70%
Altın Gram 6.937,40 -0,24%
EUR/USD 1,1641 +0,02%
Brent Petrol 101,06 -0,15%
--°

Briç ustası İrfan Güven için dostlar masada buluştu

Burhaniye'de düzenlenen anma briç turnuvası, Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde İrfan Güven'in yakın dostlarını ve körfez kulüplerini bir araya getirdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 07:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Briç ustası İrfan Güven için dostlar masada buluştu

Anma turnuvası büyük ilgi gördü:

Burhaniye’de hayatını kaybeden briç ustası İrfan Güven anısına düzenlenen briç turnuvası, Ahmet Akın Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Organizasyonu Burhaniye Belediyespor Briç şubesi üstlendi; diğer körfez briç kulüplerinin desteğiyle etkinlik geniş katılım aldı ve izleyiciler tarafından beğeni topladı.

Etkinlikte anılar ve vurgulanan katkılar:

Turnuva sırasında sunulan slayt gösterileriyle Güven’in briç camiasına yaptığı katkılar ve kişiliği hatırlandı. Kulüp yönetiminden Uğur Tarhal katılımcılara teşekkür ederek, "İrfan Güven, yazlarını bölgemiz briç kulüplerinde geçiren Türkiye’nin her yöresinde briçin gelişmesine katkı veren, davranışlarıyla herkesin sevgi ve saygısını kazanan iyi bir insandı. Bu programda slaytlar eşliğinde anlattırılanlardan bir kez daha görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Ödüller, anma plaketi ve kapanış:

Anma etkinliği kapsamında İrfan Bey’in eşi İlkay Hanıma anı plaketi takdim edildi, kızı Deniz'in konuşması katılımcılara duygulu anlar yaşattı. Turnuva sırasında yapılan hayır ikramı misafirlerin beğenisini kazandı. Dereceye giren sporculara ödülleri verildikten sonra organizasyon sona erdi. Turnuva sonuçlarına göre Metin Tuncer-Ahmet Demizezer çifti birinci, Yalçın Uzan-Ali Horoz çifti ikinci, H.Fehmi Tunaoğlu-Ahmet Korkmaz çifti ise üçüncü oldu. Sporcularımızı tebrik ediyoruz.

TURNUVAYA KATILANAR

TURNUVAYA KATILANAR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nasırla kazanılan tat: 75 yaşında Güldursun teyze Cimin üzümünü topluyor
images

Ayvalık hukuk camiası Günay Benli'nin annesini uğurladı
images

Kırıkkale’de iki park mahalle yaşamına kazandırıldı
images

Fedakârlık evinde: üç engelli evladına hayatını adayan annenin yanında devlet va...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çankaya'da düğünde havaya ateş açılması sonucu 6 kişi gözaltına alındı

Nasırla kazanılan tat: 75 yaşında Güldursun teyze Cimin üzümünü topluyor

Bahçelievler muhtarı huzurevinde büyüklerle buluştu

Ayvalık hukuk camiası Günay Benli'nin annesini uğurladı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor