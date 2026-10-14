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BŞEÜ öğrencilerine Arnavutluk kapısı: yeni Erasmus+ ortaklığı

BŞEÜ ile New York University Tirana arasında imzalanan Erasmus+ KA171 anlaşması, Türk Dili ve Edebiyatı ve Bilgisayar Mühendisliği alanlarında öğrenci ve personel hareketliliğini öngörüyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

BŞEÜ öğrencilerine Arnavutluk kapısı: yeni Erasmus+ ortaklığı

iş birliği anlaşmasının kapsamı:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Arnavutluk’taki New York University Tirana arasında Erasmus+ KA171 çerçevesinde bir iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, Türk Dili ve Edebiyatı ile Bilgisayar Mühendisliği alanlarında öğrenci ve akademik personel hareketliliğini kapsıyor.

Anlaşmanın hedefi, öğrencilerin Arnavutluk’ta eğitim alarak farklı bir yükseköğretim sistemini tanımaları, akademik bilgi ve becerilerini geliştirmeleri ve iki üniversite arasındaki kültürel-etkileşim olanaklarını güçlendirmektir. Süreç, hem lisans öğrencileri hem de öğretim elemanları için karşılıklı akademik deneyim paylaşımı fırsatları sunacak.

uygulama ve sorumluluklar:

İş birliğinin hayata geçirilmesinde önemli rol oynayan kurum içi isimler arasında Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Fahriye Begüm Yıldızeli ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim Ertürk bulunuyor. Bu sorumlular, öğrenci ve personel değişim programlarının planlanması, kontenjanların belirlenmesi ve uygulama takviminin oluşturulmasında aktif görev alacaklar.

beklenen etkiler:

Anlaşmanın, iki üniversite arasında akademik ve kültürel etkileşimi güçlendirmesi ve BŞEÜ öğrencilerinin uluslararası deneyim elde ederek mesleki ve akademik yeterliklerini artırması bekleniyor. Karşılıklı öğretim üyeleri hareketliliği ise disiplinler arası bilgi transferini destekleyecek bir zemin hazırlayacak.

rektörün değerlendirmesi:

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, uluslararası iş birliklerinin öğrencilerin gelişimi açısından önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi: "Öğrencilerimizin yalnızca kendi üniversitelerinde değil, farklı ülkelerde de eğitim alarak yeni deneyimler kazanmasını istiyoruz. New York University Tirana ile imzaladığımız bu anlaşmayla öğrencilerimiz ve akademik personelimiz için yeni kapılar açıyoruz. Erasmus+ kapsamında geliştirdiğimiz iş birlikleriyle üniversitemizin uluslararası akademik ağını genişletmeye ve öğrencilerimizin dünyayla daha güçlü bağlar kurmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Taraflar, önümüzdeki dönemde değişim programlarının takvimini ve kontenjanları duyuracak; başvuru ve seçim süreçleri üniversitelerin resmi kanallarından ilan edilecek.

BŞEÜ VE ARNAVUTLUK&#039;TAKİ NEW YORK UNİVERSİTY TİRANA ARASINDA İŞ BİRLİĞİ BŞEÜ REKTÖRÜ PROF. DR....

BŞEÜ VE ARNAVUTLUK'TAKİ NEW YORK UNİVERSİTY TİRANA ARASINDA İŞ BİRLİĞİ BŞEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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