BŞEÜ öğrencilerine proje üretiminden başvuruya kapsamlı TÜBİTAK rehberi

Eğitim programı düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen eğitim, öğrencileri TÜBİTAK projelerine başvuru süreçleri hakkında bilgilendirmeyi amaçladı. F Blok Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa ön lisans ve lisans öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Eğitmenler ve program kapsamı:

Eğitimde görev alan eğitmenler arasında Doç. Dr. Betül Yıldız, Doç. Dr. Nur Kuban Torun ve Doç. Dr. Rafig Gurbanov yer aldı. Katılımcılara, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği ile 2209-B Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği kapsamında başvuru süreçlerinde dikkat edilmesi gereken adımlar aktarıldı.

Proje hazırlama adımları ve dikkat edilmesi gerekenler:

Eğitimde; doğru proje fikrinin belirlenmesi, fikrin araştırma projesine dönüştürülmesi, özgün değer oluşturulması, uygun yöntemlerin seçimi ve bütçelendirme konuları detaylandırıldı. Ayrıca başvuru sırasında sık rastlanan hatalar örneklerle paylaşıldı ve bu hatalardan kaçınma yolları anlatıldı.

Yapay zekâ ve üniversite-sanayi iş birliği:

Programda üretken yapay zekâ araçlarının proje hazırlama süreçlerinde bilinçli, etik ve sorumlu kullanımına ilişkin TÜBİTAK rehberleri değerlendirildi. 2209-B kapsamında ise üniversite-sanayi iş birliğiyle proje geliştirme ve araştırma projelerinin uygulama alanlarıyla buluşturulmasına yönelik bilgiler paylaşıldı.

Soru-cevap ve proje değerlendirmesi:

Eğitimin sonunda öğrencilerin sunduğu proje fikirleri değerlendirildi; başvuru süreçine ilişkin sorular eğitmenler tarafından yanıtlandı. Katılımcılar, uygulamaya dönük geri bildirimler ve rehberlik sayesinde başvuru hazırlıklarını güçlendirme fırsatı buldu.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİNDE (BŞEÜ) ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) PROJELERİNE BAŞVURU SÜREÇLERİNE YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLENDİ.