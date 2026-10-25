Tekirdağ’da sandık başında: çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimine katıldı

Tekirdağ’da çifte vatandaşlar demokratik haklarını kullandı

Tekirdağ’da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan’da düzenlenen cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi için sandık başına gitti. İl merkezindeki oy verme işlemi, Süleymanpaşa ilçesinde kurulan merkezi noktada gerçekleştirildi ve katılımcılar sabah saatlerinden itibaren adımlarıyla sandık önünde görüldü.

Sandıkta oy verme süreci:

Tekirdağ’da oluşturulan sandık, 50. Yıl Ortaokulu içinde kuruldu. Sandığa gelen seçmenler kimlik ve gerekli kayıt kontrollerinin ardından oylarını kullandı. Sandık görevlileri işlemleri düzenli şekilde yürütürken, seçmenler de sırayla ve sakin bir ortamda tercihlerini sandığa yansıttı.

Oy verme sırasında uygulanan prosedürler, yabancı ülkelerde yaşayan seçmenler için Türkiye’de kurulan noktaların işleyişine paralel şekilde gerçekleşti. Çifte vatandaşların katılımı, hem bireysel tercih hem de diaspora katılımının seçim sürecine yansıması olarak değerlendirildi.

Trakya ve Türkiye genelinde sandık düzeni:

Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında Türkiye genelinde toplam 78 sandık kuruldu. Bu sandıkların 15’i Trakya bölgesinde yer alırken, Tekirdağ dışındaki illerde de aynı gün benzer süreçler işletildi. Bölgedeki düzenlemeler, sınır ötesi seçmen katılımının kolaylaştırılmasına yönelik adımların parçası oldu.

Sandık başındaki görüntüler, çifte vatandaşların yurtdışı seçim süreçlerine aktif katılımına işaret etti. Görevliler ve katılımcılar, işlemlerin düzenli biçimde tamamlandığını bildirdi ve seçmenler demokratik haklarını kullanmış olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE BULUNAN 50. YIL ORTAOKULU’NDA KURULAN SANDIKTA, SEÇİM İÇİN OY VERME İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ