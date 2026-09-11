BŞEÜ üniversite sporlarında ilk 100'e girdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun hazırladığı katılım listesinde ilk 100'e girerek öne çıktı. Federasyonun değerlendirmesinde üniversitelerin sportif faaliyetlere katılım düzeyleri esas alındı ve BŞEÜ iki sezonda toplam 25 federasyon faaliyetine katıldı.

Katılım detayları:

BŞEÜ, 2025 sezonunda 11, 2026 sezonunda ise 14 federasyon organizasyonunda yer aldı. Bu toplam katılım sayesinde üniversite, Türkiye genelindeki üniversiteler arasında 77. sırada yer alarak ilk 100'e girmiş oldu.

Öğrenci ve üniversiteye katkıları:

Katıldığı organizasyonlarda öğrencilerin farklı spor branşlarında üniversiteyi temsil ettiği, bunun sportif deneyimin ötesinde takım çalışması, iletişim ve sorumluluk gibi sosyal becerilerin gelişimine katkı sağladığı vurgulandı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ise "Üniversitemizde öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri, kendilerini farklı alanlarda ifade edebilecekleri bir üniversite ortamı oluşturmayı önemsiyoruz. Sporun öğrencilerimizin disiplin, dayanışma ve özgüven duygusunun gelişimine sunduğu katkının bilinciyle bu alandaki çalışmaları önemsiyoruz. Bu anlayış doğrultusunda öğrencilerimizin sportif faaliyetlere katılımını teşvik etmeye, farklı branşlarda kendilerini geliştirebilecekleri imkânları artırmaya ve Üniversitemizde spor kültürünün daha da güçlenmesine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

BŞEÜ, ÜNİVERSİTE SPORLARINDA TÜRKİYE’NİN İLK 100’ÜNDE