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BŞEÜ'den iklim sahnesine sekiz adım: çalışmalar COP31'de görücüye çıkıyor

BŞEÜ'nün 8 projesi COP31'de kabul edildi; çalışmalar iklim değişikliği, döngüsel ekonomi, sıfır atık ve gençlik odaklı çözümlerle uluslararası paylaşımda yer alacak.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Ayşe Şen

BŞEÜ'den iklim sahnesine sekiz adım: çalışmalar COP31'de görücüye çıkıyor

kabul ve uluslararası platforma erişim:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından hazırlanan 8 proje, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında kabul edildi. Başvurular, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda yürütülen süreç sonucu olumlu değerlendirildi ve üniversitenin bilimsel çalışmalarının uluslararası ortamda görünürlüğünü artırma imkânı doğdu.

Konferans, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek ve kabul edilen projeler iklim değişikliği ile sürdürülebilir kalkınma başlıklarında uluslararası paylaşıma sunulacak.

proje konuları ve öne çıkan çalışmalar:

Kabul edilen projeler, farklı disiplinlerden geliştirilen çözüm önerilerini içeriyor. Öne çıkan konular arasında endüstriyel atıkların döngüsel ekonomi kapsamında değerlendirilmesi, mermer atıklarının yol altyapısında yeniden kullanılması ve kentsel yeşillendirmede iklim adaleti yer aldı. Ayrıca çevre dostu biyosensör tasarımı ile Ulva rigida üzerinde yaşayan bakterilerin biyolojik etkileri ve yüksek sıcaklık toleransının moleküler mekanizmalarına yönelik araştırmalar da projeler arasında bulunuyor.

Projeler aynı zamanda gençlik ve eğitim, sıfır atık, yeşil dönüşüm ve doğal kaynakların verimli kullanımı gibi alanları kapsayarak çok disiplinli yaklaşımların uluslararası platformda paylaşılmasına katkı sağlayacak.

rektörün değerlendirmesi:

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, kabul kararına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "Araştırmalarımızı uluslararası platformlarda paylaşarak bilginin toplumsal faydaya dönüşmesini önemsiyoruz. Üniversitemizin 8 projesinin COP31 kapsamında kabul edilmesi, akademisyenlerimizin bilimsel birikiminin ve çözüm odaklı çalışmalarının önemli bir göstergesidir. İklim değişikliğiyle mücadele, çevresel sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi gibi tüm dünyayı yakından ilgilendiren konularda bilimsel sorumluluk üstleniyoruz. Araştırmalarımızı uluslararası platformlarda paylaşarak yeni iş birliklerinin geliştirilmesini ve bilginin toplumsal faydaya dönüşmesini önemsiyoruz. Projeleri kabul edilen akademisyenlerimizi tebrik ediyor, çalışmalarımızın sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamasını diliyorum"

Bu kabul, üniversitenin hem akademik profilini güçlendiriyor hem de geliştirilen bilimsel çözümlerin küresel ölçekte görünür olmasına zemin hazırlıyor. COP31'de sunulacak çalışmalar, yerel sorunlara yönelik pratik uygulamalar ile uluslararası politika gündemleri arasındaki köprüleri güçlendirmeyi hedefliyor.

BŞEÜ’NÜN 8 PROJESİ COP31’DE KABUL EDİLDİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER...

BŞEÜ’NÜN 8 PROJESİ COP31’DE KABUL EDİLDİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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