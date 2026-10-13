BŞEÜ'den karabuğday kepeğiyle silaj yemlerinde kalite ve metan azaltımı hedefi

BŞEÜ'de silaj yemleri ve metan araştırması

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), hayvan yemlerinde kaliteyi yükseltmek ve hayvancılığın çevresel etkilerini azaltmak amacıyla hazırlanan 1 milyon TL bütçeli projeyi, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) desteğiyle yürütmeye hak kazandı. Projenin temel hedefi, tarımsal yan ürünleri değerlendirmek ve alternatif yem kaynakları geliştirerek hem üretim maliyetlerini düşürmek hem de sera gazı salınımını azaltmaya katkı sunmaktır.

Projenin kapsamı:

Projede, BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erdem Gülümser araştırmacı olarak yer alıyor. Çalışma iki yıl sürecek ve Macar fiği ile yem bezelyesi silajlarına karabuğday kepeği ilavesinin yem kalitesi, besleme değeri ve laboratuvar ortamındaki metan oluşumu üzerindeki etkileri üzerine odaklanacak. Araştırma, öncelikli olarak in vitro analizlerle yürütülecek ve deneylerin büyük kısmı BŞEÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Beklenen çıktılar ve bölgesel katkı:

Projenin hedefleri arasında tarımsal yan ürünlerin yem olarak ekonomiye kazandırılması, yem kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve üretim maliyetlerinin azaltılması yer alıyor. Elde edilecek bilimsel verilerin, hem üreticilere yönelik pratik öneriler sunması hem de hayvancılığın çevresel etkilerini azaltmaya dönük politika ve uygulamalara temel oluşturması bekleniyor. Ayrıca alternatif yemlerin besleme değerine dair veri sağlanmasıyla yerel yem sanayinin ve bölge çiftçilerinin rekabet gücünün artması öngörülüyor.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı projeyi değerlendirirken, "Üniversite olarak bilimsel çalışmalarımızı tarım ve hayvancılık alanındaki ihtiyaçlarla buluşturmayı önemsiyoruz. 1 milyon TL bütçeyle desteklenen bu projenin, yem kalitesinin geliştirilmesi ve hayvancılığın çevresel etkilerinin azaltılması konusunda önemli bilimsel veriler ortaya koyacağına inanıyorum. Akademik birikimimizi üreticilerimize ve bölgemizin tarımsal potansiyeline katkı sağlayacak çalışmalara dönüştürmeye devam edeceğiz" dedi.

Proje sonuçlarının, laboratuvar bulgularının sahaya aktarılmasıyla birlikte hem çevresel hem de ekonomik açıdan uygulanabilir çözümler sunması ve bölgesel tarım politikalarına veri sağlaması bekleniyor.

BŞEÜ’DEN 1 MİLYON TL’LİK PROJE BŞEÜ ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ERDEM GÜLÜMSER