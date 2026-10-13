Dolar 49,2830 -0,15%
Euro 55,2428 +0,34%
Bist 12.249,06 +0,81%
Altın Gram 6.674,64 +0,52%
EUR/USD 1,1186 +0,22%
Brent Petrol 105,05 -1,50%
--°

BŞEÜ'den karabuğday kepeğiyle silaj yemlerinde kalite ve metan azaltımı hedefi

BŞEÜ'nün TAGEM destekli 1 milyon TL'lik projesi, karabuğday kepeğinin silaj yemlerine etkisini inceleyerek yem kalitesi iyileştirme ve metan azaltımı hedefliyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

BŞEÜ'den karabuğday kepeğiyle silaj yemlerinde kalite ve metan azaltımı hedefi

BŞEÜ'de silaj yemleri ve metan araştırması

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), hayvan yemlerinde kaliteyi yükseltmek ve hayvancılığın çevresel etkilerini azaltmak amacıyla hazırlanan 1 milyon TL bütçeli projeyi, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) desteğiyle yürütmeye hak kazandı. Projenin temel hedefi, tarımsal yan ürünleri değerlendirmek ve alternatif yem kaynakları geliştirerek hem üretim maliyetlerini düşürmek hem de sera gazı salınımını azaltmaya katkı sunmaktır.

Projenin kapsamı:

Projede, BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erdem Gülümser araştırmacı olarak yer alıyor. Çalışma iki yıl sürecek ve Macar fiği ile yem bezelyesi silajlarına karabuğday kepeği ilavesinin yem kalitesi, besleme değeri ve laboratuvar ortamındaki metan oluşumu üzerindeki etkileri üzerine odaklanacak. Araştırma, öncelikli olarak in vitro analizlerle yürütülecek ve deneylerin büyük kısmı BŞEÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Beklenen çıktılar ve bölgesel katkı:

Projenin hedefleri arasında tarımsal yan ürünlerin yem olarak ekonomiye kazandırılması, yem kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve üretim maliyetlerinin azaltılması yer alıyor. Elde edilecek bilimsel verilerin, hem üreticilere yönelik pratik öneriler sunması hem de hayvancılığın çevresel etkilerini azaltmaya dönük politika ve uygulamalara temel oluşturması bekleniyor. Ayrıca alternatif yemlerin besleme değerine dair veri sağlanmasıyla yerel yem sanayinin ve bölge çiftçilerinin rekabet gücünün artması öngörülüyor.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı projeyi değerlendirirken, "Üniversite olarak bilimsel çalışmalarımızı tarım ve hayvancılık alanındaki ihtiyaçlarla buluşturmayı önemsiyoruz. 1 milyon TL bütçeyle desteklenen bu projenin, yem kalitesinin geliştirilmesi ve hayvancılığın çevresel etkilerinin azaltılması konusunda önemli bilimsel veriler ortaya koyacağına inanıyorum. Akademik birikimimizi üreticilerimize ve bölgemizin tarımsal potansiyeline katkı sağlayacak çalışmalara dönüştürmeye devam edeceğiz" dedi.

Proje sonuçlarının, laboratuvar bulgularının sahaya aktarılmasıyla birlikte hem çevresel hem de ekonomik açıdan uygulanabilir çözümler sunması ve bölgesel tarım politikalarına veri sağlaması bekleniyor.

BŞEÜ’DEN 1 MİLYON TL’LİK PROJE BŞEÜ ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ...

BŞEÜ’DEN 1 MİLYON TL’LİK PROJE BŞEÜ ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ERDEM GÜLÜMSER

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sincan anne çocuk oyun evlerinde su altı dünyası keşfi
images

Aile destek merkezinin yerel dönüşümü: Salihli'de kadınlar üretime ve eğitime yö...
images

Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz kampüsünde koçluk odaklı yeni dönem başladı
images

Eğitimde iş birliği için İnönü'de ilçeler bir araya geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydın'da geciken sezonun gölgesinde kestane mesaisi başladı

Tarihi Gelibolu'da birlik ve anma dolu koşu: 11. Gelibolu maratonu hazırlanıyor

Sincan anne çocuk oyun evlerinde su altı dünyası keşfi

Kayseri'ye umut taşıyan alzheimer aktif yaşam merkezi hizmete giriyor

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi