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BŞEÜ'lü akademisyenden suya yönelik sensör projesi 50 bin TL'lik ikincilik ödülü

Doç. Dr. Gülşah Çongur, hidroksiapatit nanopartiküllü voltametrik sensör projesiyle Kastamonu'da ikincilik ve 50 bin TL ödül kazandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Ayşe Şen

BŞEÜ'lü akademisyenden suya yönelik sensör projesi 50 bin TL'lik ikincilik ödülü

ödül ve proje

Doç. Dr. Gülşah Çongur, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Bölümü öğretim üyesi olarak Kastamonu Üniversitesinin düzenlediği Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı'nda akademisyen kategorisinde ikincilik elde etti ve 50 bin TL tutarındaki ödülün sahibiydi. Çongur, kazandığı ödülü BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'ya takdim etti.

projenin teknik odağı:

Çalışma, Hidroksiapatit Nanopartikülü Modifiye Tek Kullanımlık Voltametrik Sensör ile Suda Fenol ve Parasetamol Tespiti başlığını taşıyor. Proje, su örneklerindeki fenol ve parasetamol gibi bileşiklerin tespitine yönelik bir sensör teknolojisi geliştirmeyi hedefliyor. Çalışma, ulusal patent tescili almış ve 2025 yılında Q1 kategorisindeki Microchemical Journal dergisinde yayımlanmıştır.

üniversitenin değerlendirmesi:

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Doç. Dr. Gülşah Çongur'un projesinin önemli bir başarı olduğunu belirterek üniversitenin bilimsel araştırmaları ve katma değer üreten projeleri desteklemeye devam edeceğini ifade etti. Rektörün açıklamasında, "Akademisyenimiz Doç. Dr. Gülşah Çongur’un yenilikçi projesiyle böyle önemli bir başarı elde etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz" sözleri yer aldı.

Proje, analitik kimya ve çevresel analiz alanlarında yenilikçi çözümler sunma amacını taşıyor ve elde edilen ikincilik ödülü, çalışmanın ulusal düzeyde takdir edildiğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

BŞEÜ’LÜ AKADEMİSYENE 50 BİN TL’LİK İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

BŞEÜ’LÜ AKADEMİSYENE 50 BİN TL’LİK İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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