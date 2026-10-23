Okullarda 'Trafikte Ben de Varım' ile trafik güvenliği ve nezaket eğitimi

Proje okullarda sürüyor

Bayburt'ta yürütülen 'Trafikte Ben de Varım' projesi çerçevesinde Veysel Efendi Ortaokulu ve Yunus Emre Ortaokulunda öğrencilere trafik güvenliği ve trafik nezaketi eğitimi verildi. Eğitimler, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve STEM Türkiye Proje Maratonu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirildi.

eğitim içeriği ve uygulama:

Etkinliklerde öğrencilere trafikte uyulması gereken kurallar ve güvenli davranışlar ayrıntılı biçimde anlatıldı. Uygulamalı anlatımlar ve vaka örnekleriyle trafik kurallarının gündelik hayata yansımaları üzerinde duruldu; ayrıca nezaket ve dikkat odaklı davranışların önemi vurgulandı.

yaygınlaştırma ve hedefler:

Proje kapsamında planlanan etkinliklerden ilki daha önce Taht İlkokulu ve Taht İmam Hatip Ortaokulunda yapılmıştı; şimdi ise akışı Veysel Efendi ve Yunus Emre ortaokullarına taşındı. Programın il genelinde devam etmesi hedefleniyor; amaç, öğrencilerin trafik sorunlarını gözlemlemeleri, bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmeleri ve önerilerini bilimsel çalışmalarla desteklemeleridir. Proje, okul ve emniyet iş birliğiyle 28 ortaokula ulaşmayı hedefliyor ve etkinliklerin diğer okullarda da sürdürülmesi planlanıyor.

TRAFİKTE BEN DE VARIM' PROJESİ OKULLARDA SÜRÜYOR