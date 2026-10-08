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BTSO'da yeni dönem: Özer Matlı yönetim kurulu başkanı seçildi

BTSO seçiminde Özer Matlı 82 oyla yönetim kurulu başkanı seçildi, Erol Dağlıoğlu meclis başkanı oldu; yeni yönetim 11 isimden oluştu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 19:32

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

BTSO'da yeni dönem: Özer Matlı yönetim kurulu başkanı seçildi

bursa ticaret ve sanayi odası'nda başkanlık seçimi sonuçlandı:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) başkanlık yarışının kazananı belli oldu. 1 Ekim'de gerçekleştirilen meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin ardından oluşan 159 kişilik Meclis, yeni dönem için sandık başına gitti. Yapılan oylamada BTSO Yönetim Kurulu Başkanlığına Özer Matlı seçildi; Meclis Başkanlığı görevine ise Erol Dağlıoğlu getirildi.

seçim süreci ve oy dağılımı:

Oda Hizmet Binası'nda düzenlenen seçimde mevcut Başkan İbrahim Burkay ile Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı yarıştı. Seçimde Özer Matlı 82 oy alarak BTSO'nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Ardından gerçekleştirilen Meclis Başkanlığı oylamasında Erol Dağlıoğlu yeni dönem Meclis Başkanı seçildi.

yönetim kurulu kadrosu ve öncelikler:

Özer Matlı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Abidin Şakir Özen, Sinan Topuk, Murat Çağlar, Osman Güler, Safa Yaşar Çelik, Seyfullah Baylan, Savaş Keskin, Mehmet Zahit Yanar, Elif Özhan ve Zeki Eker. Matlı, seçim sonrasında yaptığı değerlendirmede Bursa'ya hizmet vurgusu yaparak, şehrin farklı kesimleriyle beraber hareket etme hedefini öne çıkardı. Matlı, 'Heyecanlıydım. Evet, çok heyecanlıydım. Motivasyonum değişmişti. Çünkü her zaman şunu söyledik; biz bu şehrin çocuklarıyız, biz bu şehrin evladıyız. Her zaman insan olmaya, onların yanında olmaya özen gösterdik' ifadelerini kullandı.

Matlı, BTSO üyelerinin ödediği aidatların doğru şekilde kullanılmasının önemine dikkat çekti ve aidatların hesabının sorulacağını vurguladı: 'En kabaca biz herkesin ödediği aidatların hesabının sorulmasını, herkesin ödediği aidatların parasının doğru yerine gitmesini...' dedi. Ayrıca Bursa'nın sanayi ve üretim gücünün odağın merkezinde olacağını belirtti.

şeffaflık ve hesap verilebilirlik:

Yeni yönetimin öncelikleri arasında hesap verilebilirlik ve şeffaflık bulunuyor. Matlı, yönetimde eksik, yanlış veya kasıtlı yapılan işler varsa bunların da sorgulanacağını söyledi: 'Şeffaflıkla ilgili bunun hesabını veririz. Eksik, yanlış, kasıtlı yapılan işler varsa onları da soracağız.' Seçim sürecinde gündeme getirilen soruların kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden Matlı, başvurdukları konulara ilişkin 34 sorunun cevaplarının öğrenilene kadar kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

Seçim sonucunun açıklanmasının ardından BTSO binasında Matlı'nın destekçileri alkış ve tezahüratlarla yeni yönetime destek gösterdi. Matlı, seçim sürecinin geride kaldığını, bundan sonra ortak fikirler etrafında hareket edeceklerini ve 'bugünden itibaren hepimiz aynı tarafta, aynı yere hedef olduk' mesajını paylaştı.

BTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZER MATLI

BTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZER MATLI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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