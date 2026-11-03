BTÜ ve TUSAŞ iş birliğiyle TAMS-AERO’ya zaman boyutlu hız kazandırılıyor

Proje özeti:

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) iş birliği kapsamında yürütülecek yeni Ar-Ge çalışması, milli akış çözücüsü TAMS-AERO üzerine ParallelRobustMultigridTechnique (PRMT) metodunun entegre edilmesini hedefliyor. "Integration of ParallelRobustMultigridTechnique (PRMT) intotheNationalFlowSolver TAMS-AERO forScalable Space-Time AerodynamicSimulations" başlıklı proje, 12 ay süreyle yürütülecek ve özellikle zamana bağlı yüksek maliyetli akış simülasyonlarının çözüm performansını artırmayı amaçlayacak.

Hesaplama hızı hedefleri:

Projede geleneksel paralel hesaplama yaklaşımlarının ötesine geçilerek zaman boyutunun da paralel hale getirilmesi planlanıyor. Bu yaklaşım sayesinde yüksek başarımlı hesaplama sistemlerinde farklı zaman aralıklarının aynı anda çözümlenmesi mümkün olacak; uzun süreli aerodinamik analizlerde hesaplama süresi kısalacak ve kaynak kullanımı verimlenecek. Elde edilmesi beklenen kazanç, başta KAAN ve HÜRJET olmak üzere milli hava platformlarının aerodinamik tasarım süreçlerinde daha çok konfigürasyon değerlendirmesine olanak tanıyacak.

Ön çalışmalar ve ekip:

BTÜ proje ekibi, daha önce iki boyutlu problemler üzerinde elde ettiği yakınlaşma performansı ve süre iyileştirmeleriyle yöntemin ölçeklenebilirliğini test etmek için önemli bir altyapı oluşturdu. Projede koordinatör olarak Doç. Dr. Osman Turan görev alacak; ekipte Prof. Dr. Ali Cemal Benim, Dr. Öğretim Üyesi Levent Aydınbakar, Doç. Dr. Burhan Alveroğlu, Araştırma Görevlisi İsmail Hoş, yüksek lisans öğrencisi Ersin Karabacak ve lisans öğrencisi İbrahim Barış Cantez yer alıyor. Proje kapsamında yöntem TAMS-AEROya entegre edilerek üç boyutlu ve yüksek ölçekli problemler üzerinde test edilecek.

COSAM desteği ve stratejik kazanımlar:

Çalışmalar, BTÜ bünyesindeki COSAM (Center of Open-source Software Applications in Mechanics) Laboratuvarı’nın yüksek başarımlı hesaplama altyapısı kullanılarak yürütülecek. COSAM, açık kaynak yazılımlar ve hesaplamalı yöntemlerin geliştirilmesine yönelik teknik araştırma ortamı sağlayacak. Projenin hedefleri arasında tasarım süreçlerinin hızlanmasının yanı sıra milli hava platformlarına ilişkin kritik bilgi ve fikri mülkiyetin korunması ile yabancı ticari yazılımlara bağımlılığın azaltılması da bulunuyor.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversite-sanayi iş birliklerinin milli teknoloji üretme kapasitesinin geliştirilmesinde önemli olduğunu vurgulayarak, "Üniversitemizde yürütülen nitelikli araştırmaları sanayimizin ihtiyaçlarıyla buluşturarak ülkemizin stratejik teknoloji alanlarındaki yetkinliğine katkı sunmayı önemsiyoruz. TUSAŞ ile gerçekleştirilen bu çalışma da akademik bilgi birikimimizin milli havacılık teknolojilerine aktarılması açısından önemli bir örnek. Projenin, yüksek başarımlı hesaplama ve aerodinamik analiz alanında geliştirilecek yerli çözümlerle milli hava platformlarımızın tasarım ve geliştirme süreçlerine katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BTÜ), TUSAŞ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ (USİ-ARGE) PROGRAMI KAPSAMINDA YENİ BİR PROJEYE İMZA ATIYOR. BU KAPSAMDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÇALIŞMAYLA, KAAN VE HÜRJET GİBİ HAVA PLATFORMLARININ AERODİNAMİK TASARIM SÜREÇLERİNDE KULLANILAN YÜKSEK MALİYETLİ SİMÜLASYONLARIN DAHA KISA SÜREDE TAMAMLANMASINA KATKI SAĞLANMASI AMAÇLANIYOR.