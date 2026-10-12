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Buca'da aranan iki hükümlü adliyeye sevk edildi

İzmir'in Buca ilçesinde ekipler, farklı suçlardan 13 yıl 3 ay ve 24 yıl 7 ay 9 günlük kesinleşmiş cezaları bulunan iki firariyi yakalayıp adliyeye sevk etti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:19

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Buca'da aranan iki hükümlü adliyeye sevk edildi

Buca'da aranan iki hükümlü adliyeye sevk edildi

İzmir'in Buca ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Operasyonun detayları:

Polis ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri takip ve çalışmada, suç kayıtları kabarık olan şüphelileri tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonlarda 51 yaşındaki M.B. ile 30 yaşındaki A.A.K. gözaltına alındı.

M.B. hakkında; 'hükümlü veya tutuklunun cebir ve tehdit kullanarak kaçması', 'kendisini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık' ve 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarından toplam 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 3 bin 320 TL adli para cezası bulunduğu belirtildi.

Haklarında verilen cezalar ve adli süreç:

A.A.K. ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 24 yıl 7 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu. Her iki şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri bildirildi.

Olayla ilgili olarak yapılan açıklamada, çalışmaların aranan şahısların yakalanmasına odaklandığı ve yürütülen operasyonların sonucunda adli süreçlerin başlatıldığı kaydedildi.

İZMİR&#039;DE ARANAN 2 FİRARİ YAKALANDI

İZMİR'DE ARANAN 2 FİRARİ YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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