Buca'da sandık sonrası arbede: ön seçimde destekçiler arasında gerginlik büyüdü

Buca'da ön seçimde arbede

İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleştirilen YENİ Parti ilçe başkanlığı ön seçiminde oy sayımı sırasında tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yarışan adaylar Suat Bulut ile Hüseyin Duyan olarak kaydedildi.

Olayın gelişimi:

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıkların kapanmasıyla başlayan oy sayımı sırasında, iki adayın destekçileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü sataşma çıktı. Bu sataşma kısa sürede tırmanarak salonda arbede yaşanmasına neden oldu. Olayın büyümesiyle salon içinde tansiyon yükseldi ve ortam kontrolden çıktı.

Müdahale ve sonrası:

Salonda bulunan partililer ile güvenlik güçleri duruma anında müdahale ederek tarafları ayırdı. Araya giren emniyet mensupları ve partililerin çabasıyla kavgaya son verilirken, olayın ardından salondaki güvenlik önlemleri artırıldı. Taraflar uzaklaştırıldı ve süreçte görevli yetkililer durumu kontrol altına aldı.

Yaşanan arbede, parti içi rekabetin zaman zaman gerilime dönüşebildiğini gösterirken, ön seçim ve sayım süreçlerinde düzen ve güvenliğin sağlanmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililerin olayın nedenini netleştirmek ve benzer durumların önüne geçmek için değerlendirme yapmaları bekleniyor.

İZMİR’DE YENİ PARTİ BUCA İLÇE BAŞKANLIĞI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖN SEÇİMDE, OY SAYIM AŞAMASINDA ADAY DESTEKÇİLERİ ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ.