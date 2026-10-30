Merkezefendi'de rüşvet soruşturması derinleşti: başkan Doğan ve 17 kişi adliyede

Merkezefendi'de yürütülen soruşturmada yeni adım

Denizli merkezli soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan da bulunuyor. Toplamda 27 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, bazı şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 17 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Operasyonun kapsamı ve yürütücüleri:

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 27 Ekim tarihinde Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlamaları gündemde tutuluyor.

Operasyon sırasında belediye başkanı, başkan yardımcıları, bazı belediye çalışanları ile inşaat firması yetkililerinin de aralarında olduğu toplam 27 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevkler ve adli süreç:

İfadeleri alınan inşaat firması yetkilisi 7 kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Daha önce belediye başkan yardımcısı ve bazı müdürlerin de içinde bulunduğu 3 kişi, 28 Ekim tarihinde adliyeye sevk edilmiş ve ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başkan Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan ve diğer şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın ve adli işlemlerin sürdüğü belirtiliyor.

DENİZLİ'NİN MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ'NE DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN VE EŞİ MEHMET ALİ DOĞAN'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 17 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.