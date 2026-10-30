Dolar 49,9427 +0,07%
Euro 55,9570 +0,32%
Bist 11.018,12 -1,32%
Altın Gram 6.410,89 -0,96%
EUR/USD 1,1202 +0,19%
Brent Petrol 112,78 +1,79%
--°

Merkezefendi'de rüşvet soruşturması derinleşti: başkan Doğan ve 17 kişi adliyede

Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan başkan Şeniz Doğan ile eşi de dahil toplam 17 kişi, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:25

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 10:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Merkezefendi'de rüşvet soruşturması derinleşti: başkan Doğan ve 17 kişi adliyede

Merkezefendi'de yürütülen soruşturmada yeni adım

Denizli merkezli soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan da bulunuyor. Toplamda 27 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, bazı şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 17 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Operasyonun kapsamı ve yürütücüleri:

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 27 Ekim tarihinde Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlamaları gündemde tutuluyor.

Operasyon sırasında belediye başkanı, başkan yardımcıları, bazı belediye çalışanları ile inşaat firması yetkililerinin de aralarında olduğu toplam 27 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevkler ve adli süreç:

İfadeleri alınan inşaat firması yetkilisi 7 kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Daha önce belediye başkan yardımcısı ve bazı müdürlerin de içinde bulunduğu 3 kişi, 28 Ekim tarihinde adliyeye sevk edilmiş ve ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başkan Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan ve diğer şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın ve adli işlemlerin sürdüğü belirtiliyor.

DENİZLİ&#039;NİN MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ&#039;NE DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN BELEDİYE BAŞKANI...

DENİZLİ'NİN MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ'NE DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN VE EŞİ MEHMET ALİ DOĞAN'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 17 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Serik'te Sanayi Kavşağı'nda çarpışma: sürücü yaralandı
images

14 yıllık firariyi emekli maaşı ele verdi
images

Avcılar'da okul önünde park tartışması kavga ve silahlı yaralanmayla sonuçlandı
images

İlkadım'da kavşakta çarpışma: ambulans ve minibüste maddi hasar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla'da 29 Ekim coşkusu: meydanı dolduran kutlama ve konser

kadın bando takımıyla cumhuriyet coşkusu pazaryeri sokaklarını sardı

Manisa'nın geleceği kentsel dirençle şekilleniyor: dönüşümü ertelemeyelim

Öğrencilerin yükünü hafifleten çamaşır kafe 9 bin 800 öğrenciye hizmet verdi

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek