MİT'in Horasan yapılanmasını hedefleyen operasyon: Abdullah kod adlı Uğur Bahadır Türkiye'ye getirildi

MİT'in operasyonu ve yakalanma süreci

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti yapılanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Abdullah kod adlı Uğur Bahadır, Afganistan-Pakistan alanında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

operasyon ve yakalama:

İstihbarat kayıtları, Bahadır'ın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaptığını ve bölgede DEAŞ kamplarında faaliyet gösterdiğini ortaya koydu. Söz konusu şahsın örgüt içinde çeşitli kamplarda farklı görevleri icra ettiği belirlendi. MİT'in koordineli çalışması sonrası yürütülen operasyonla Bahadır, Afganistan-Pakistan alanında ele geçirilerek ülkeye sevk edildi.

sorgu ve bağlantılar:

İfadelerinde Uğur Bahadır, Türkiye'den Afganistan-Pakistan aktarımını yöneten Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun ile irtibatını, örgütsel eğitimlerini ve kendisine verilen görevleri bildirdi. Bahadır'ın 2024 yılında örgüte katıldığı tespit edildi. Örgüte yönlendirilmesinde etkili olan Özgür Altun, 2025 yılının başında yakalanmıştı.

Ayrıca Bahadır'ın, 2026'nın başında yakalanan ve DEAŞ bünyesinde medya biriminde faaliyet yürüten Abu Ubeyde / Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı ile Afganistan-Pakistan alanında birlikte hareket ettiği bilgisi raporlarda yer aldı.

etki ve sonuçlar:

MİT'in çalışmaları sonucunda, DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, örgüt unsuru kazanımının deşifre edilmesi ve faaliyet planlarının ele geçirilmesi sağlandı. Operasyon, Horasan yapılanmasının transfer ve iletişim hatlarına yönelik önemli bir darbe niteliği taşıyor.

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI (MİT), TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ’IN HORASAN VİLAYETİ’NE YÖNELİK BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ. DEAŞ SÖZDE HORASAN VİLAYETİ (ISKP) BÜNYESİNDE FAALİYET YÜRÜTEN ABDULLAH KOD UĞUR BAHADIR, MİT TARAFINDAN YAKALANARAK TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ.