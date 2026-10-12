Buldanlı öğrenciden astronotlara yönelik kas kaybını azaltan giyilebilir tasarım

Buldanlı genç tasarımıyla ilçenin gururu oldu:

Denizli'den bildirildiğine göre İstanbul Kabataş Erkek Lisesi 10. sınıf öğrencisi Aziz Yılmaz, Fatih BİLSEM bünyesinde geliştirdiği proje ile dikkat çekti. Sınavla kazandığı okulda yürüttüğü çalışmayla Buldanlı genç, uzayda yaşanan kas kayıplarını hedefleyen bir çözüm ortaya koydu.

Projenin teknik yaklaşımı:

Aziz Yılmaz ve arkadaşlarının geliştirdiği giyilebilir elbise, içine entegre edilebilen bir cihazla kas kaybını %30 oranında azaltmayı hedefliyor. Çalışmada elbisenin kullanıcıyla uyumlu, hareketi destekleyici bir yapıda olması ve uzay ortamına adapte edilebilmesi ön plana çıkıyor.

Aile ve kentte yankıları:

Buldan Sanayi Sitesinde plastik doğrama işi yapan Salih Yılmaz'ın oğlu olan Aziz, bu başarısıyla ailesinin ve Buldan'ın gururu oldu. Yerel çevreler, genç tasarımcının elde ettiği sonucu hem ilçede hem de eğitim aldığı kurumda örnek bir başarı olarak değerlendiriyor.

Proje, lise düzeyinde yürütülen çalışmalardan birinin nasıl somut teknoloji odaklı çözüme dönüşebileceğine dair örnek teşkil ediyor ve gençlerin bilimsel çalışmalara katılımının önemini yeniden vurguluyor.

EĞİTİMİNİ İSTANBUL’DA SÜRDÜREN BULDANLI 10. SINIF ÖĞRENCİSİ AZİZ YILMAZ, ASTRONOTLAR İÇİN TASARLADIĞI ÖZEL ELBİSEYLE İLÇENİN GURURU OLDU.