Sis Afyonkarahisar semalarında dronla görüntülendi

Sisin yarattığı görsel şölen:

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, Çay ilçesinde kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Mevsim geçişleriyle birlikte artan sis, bölgedeki dağları, su yüzeylerini ve kıyı çizgilerini örtüyordu. Çay dağları, Çay Barajı ve bölgenin önemli su kaynaklarından biri olan Eber Gölü sis tabakaları arasında kaybolarak nadir görülen görsel kompozisyonlar oluşturdu.

Dron görüntüleri ve etkisi:

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin dron ile kaydettiği görüntülerde, sisin gökyüzündeki hareketleri ve doğanın sessizliği dikkat çekti. Havadan çekilen karelerde sisin dağ etekleriyle su yüzeyi üzerindeki ince oyunları, farklı ışık ve dokularla birlikte izleyiciye aktarıldı. Elde edilen görüntüler doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler sundu.

Görüntülerde öne çıkan sahneler, sisin yoğunluğuna bağlı olarak değişkenlik gösterdi; bazı kesimlerde göller ve baraj kısmen görünürken, yüksek noktalar sisin üzerinde kalıyordu. Öğleye doğru güneşin etkisiyle sis tabakası yavaşça dağılmaya başladı ve bölgedeki manzara normal görünümüne döndü.

Yerel doğal zenginliklerin bu tür anları, hem bölge tanıtımı hem de amatör-profesyonel fotoğrafçılar için kaynak olarak değer taşıyor. İHA'nın dron görüntüleri, mevsimsel değişimin yarattığı kısa süreli doğa olaylarının görsel belleğe kaydedilmesini sağladı.

AFYONKARAHİSAR’DA SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS, KARTPOSTALLIK MANZARALAR OLUŞTURDU. SİSİN OLUŞTURDUĞU DOĞAL GÜZELLİKLER, HAVADAN DRON KAMERASINA YANSIDI.