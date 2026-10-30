Dolar 49,9427 +0,07%
Euro 55,9660 +0,34%
Bist 10.993,73 -1,54%
Altın Gram 6.420,05 -0,82%
EUR/USD 1,1202 +0,19%
Brent Petrol 112,66 +1,68%
--°

Şırnak yollarında kontrollü çalışma: Karadeniz dağcıları tehlikeli kayaları indiriyor

Beytüşşebap yolunda AFAD, jandarma, karayolları ve Trabzon'dan gelen 7 kişilik dağcı takım kontrollü kaya düşürme çalışmasına başladı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Şırnak yollarında kontrollü çalışma: Karadeniz dağcıları tehlikeli kayaları indiriyor

şırnak'ta kontrollü müdahale:

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, yol güzergahında tehlike oluşturan kayaların kontrollü şekilde düşürülmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bölgede görev yapan ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla riskli kayaları titizlikle tespit ediyor ve güvenlik önlemleri eşliğinde müdahale ediyor.

ekiplerin koordinasyonu:

Operasyonda AFAD, jandarma ve karayolları ekipleri koordineli çalışıyor. Buna ek olarak Trabzon’dan gelen 7 kişilik dağcı timi, teknik bilgi ve deneyimiyle tehlikeli noktalarda kontrollü kaya düşürme faaliyetlerine katılıyor. Ekipler çalışma alanlarında geniş güvenlik şeritleri ve uyarı önlemleri oluşturarak trafik ve yayaların güvenliğini ön planda tutuyor.

çalışmanın süresi ve hedefleri:

Ekipler sahada kademeli müdahaleler gerçekleştiriyor; acil risk oluşturan kayalar öncelikli olarak düşürülüyor. Dağcı timi çalışmaların başlangıcında "3 gündür buradayız" bilgisini verirken, ekip şefi Hakan Kar, "1 ay boyunca ilçe yolunda çalışacağız. 3 gündür buradayız Karadeniz Bölgesinden geldik, dağcılık ekibiyiz. Acil düşecek olan kayaları düşürdük. Arkada gördüğünüz bin tonluk kaya var bunu yarın indireceğiz. Bir ay boyunca buradayız. Ana yolda çalışmalarımız devam ediyor. AFAD, jandarma ve karayolları ekipleriyle beraber çalışıyoruz" şeklinde bilgi verdi. Ekipler, planlanan 1 ay süresince bölgedeki riskleri azaltmayı ve ulaşımı güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

ŞIRNAK’TA TEHLİKELİ BÖLGELERDE KAYA DÜŞÜRME OPERASYONU SÜRÜYOR. RİSKLİ BÖLGELERDE HUMMALI ÇALIŞMA....

ŞIRNAK’TA TEHLİKELİ BÖLGELERDE KAYA DÜŞÜRME OPERASYONU SÜRÜYOR. RİSKLİ BÖLGELERDE HUMMALI ÇALIŞMA. KARADENİZDEN GELEN DAĞCI EKİP TEHLİKELİ BÖLGELERDE 1 AY ÇALIŞACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Palandöken'de gece sıcaklık eksi 3'ü gördü, zirve beyaz örtüyle kaplandı
images

Van Gölü havzasında 2026 yağışları sazlıkları yeniden yeşertti
images

bilecik ormanlarında sonbaharın pastel tabloları
images

Yayla bahçesinden gelir: aronya reçeliyle aile ekonomisine destek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yurt öğrencilerinden ilkokul duvarlarına renk, bahçeye oyun alanı

Andırın'da imeceyle güneşte kuruyan yerli mısır hasadı

Palandöken'de gece sıcaklık eksi 3'ü gördü, zirve beyaz örtüyle kaplandı

Van Gölü havzasında 2026 yağışları sazlıkları yeniden yeşertti

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek