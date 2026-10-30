Şırnak yollarında kontrollü çalışma: Karadeniz dağcıları tehlikeli kayaları indiriyor

şırnak'ta kontrollü müdahale:

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, yol güzergahında tehlike oluşturan kayaların kontrollü şekilde düşürülmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bölgede görev yapan ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla riskli kayaları titizlikle tespit ediyor ve güvenlik önlemleri eşliğinde müdahale ediyor.

ekiplerin koordinasyonu:

Operasyonda AFAD, jandarma ve karayolları ekipleri koordineli çalışıyor. Buna ek olarak Trabzon’dan gelen 7 kişilik dağcı timi, teknik bilgi ve deneyimiyle tehlikeli noktalarda kontrollü kaya düşürme faaliyetlerine katılıyor. Ekipler çalışma alanlarında geniş güvenlik şeritleri ve uyarı önlemleri oluşturarak trafik ve yayaların güvenliğini ön planda tutuyor.

çalışmanın süresi ve hedefleri:

Ekipler sahada kademeli müdahaleler gerçekleştiriyor; acil risk oluşturan kayalar öncelikli olarak düşürülüyor. Dağcı timi çalışmaların başlangıcında "3 gündür buradayız" bilgisini verirken, ekip şefi Hakan Kar, "1 ay boyunca ilçe yolunda çalışacağız. 3 gündür buradayız Karadeniz Bölgesinden geldik, dağcılık ekibiyiz. Acil düşecek olan kayaları düşürdük. Arkada gördüğünüz bin tonluk kaya var bunu yarın indireceğiz. Bir ay boyunca buradayız. Ana yolda çalışmalarımız devam ediyor. AFAD, jandarma ve karayolları ekipleriyle beraber çalışıyoruz" şeklinde bilgi verdi. Ekipler, planlanan 1 ay süresince bölgedeki riskleri azaltmayı ve ulaşımı güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

ŞIRNAK’TA TEHLİKELİ BÖLGELERDE KAYA DÜŞÜRME OPERASYONU SÜRÜYOR. RİSKLİ BÖLGELERDE HUMMALI ÇALIŞMA. KARADENİZDEN GELEN DAĞCI EKİP TEHLİKELİ BÖLGELERDE 1 AY ÇALIŞACAK.