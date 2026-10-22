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Burdur’da Armağan İlci Bulvarı'nda motosiklet çarpışması: iki yolcu yaralandı

Burdur'da Armağan İlci Bulvarı'nda R.S. ile Y.K.'nin kullandığı iki motosiklet çarpıştı; yolculardaki iki kişi yaralandı, hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:31

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 17:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Burdur’da Armağan İlci Bulvarı'nda motosiklet çarpışması: iki yolcu yaralandı

Burdur'da motosiklet çarpışması

Burdur'da Armağan İlci Bulvarı üzerinde iki motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada sürücülerin bulunduğu motosikletlerde yolcu konumunda bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, R.S. idaresindeki 15 DZ 409 plakalı motosiklet ile Y.K. yönetimindeki 15 ACB 179 plakalı motosiklet çarpıştı. Olayda yaralananların isimleri henüz öğrenilemedi.

Müdahale ve inceleme:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BURDUR&#039;DA 2 MOTOSİKLET ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

BURDUR'DA 2 MOTOSİKLET ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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